Έληξε ο συναγερμός για το σακίδιο στη Λ. Αλεξάνδρας - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στις αρχές για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός σακιδίου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε κοντινή απόσταση από το κτίριο της ΓΑΔΑ.

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έσπευσε στο σημείο ολοκλήρωσε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας, καθώς το αντικείμενο κρίθηκε ακίνδυνο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η αστυνομία άνοιξε τον δρόμο και η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πατησίων έχει αποκατασταθεί πλήρως.

