Δήμος Ηλιούπολης: Κήρυξε τριήμερο πένθος λόγω του θανάτου της 17χρονης

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής 

Ηλιούπόλη

Τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στον δήμο Ηλιούπολης, μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μίας κοπέλας και τον σοβαρό τραυματισμό της δεύτερης.

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου στο Facebook.

Όπως σημειώνεται κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

  • Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες
  • Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου
  • Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

TAGS: Ηλιούπολη πένθος Θανατος
