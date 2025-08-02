Λογαριασμός
Μυστήριο με 58χρονη στην Καβάλα - Εξαφανιστηκε από παραλία χθες το βράδυ

Ο σύζυγός της  δήλωσε ότι αποκοιμήθηκε στις ξαπλώστρες και, όταν ξύπνησε η γυναίκα του, αγγλικής καταγωγής, έλειπε - Τα προσωπικά της αντικείμενα ήταν εκεί

kavala

Δύο περιπολικά σκάφη και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν τις έρευνες για μία 58χρονη γυναίκα, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν χθες το βράδυ από παραλία της Καβάλας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η γυναίκα - αγγλικής καταγωγής - βρίσκονταν χθες το βράδυ στην παραλία Οφυρνίου, όταν γνωστοποιήθηκε από τον σύζυγό της η εξαφάνισή της.

Η 58χρονη έφτασε το πρωί του Σαββάτου με τον σύζυγό της, από χωριό των Σερρών όπου κατοικούν,  σε beach bar της περιοχής για μπάνιο. 

Ο σύζυγός της - ελληνικής καταγωγής - αποκοιμήθηκε στις ξαπλώστρες και όταν ξύπνησε η γυναίκα έλειπε από κοντά του.

Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΡΤ, τα προσωπικά της αντικείμενα ήταν εκεί, πράγμα που σημαίνει ότι η γυναίκα δεν έφυγε για να επιστρέψει στο σπίτι της, ή να απομακρυνθεί. 

