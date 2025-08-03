Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νέας Σαμψούντας στην Πρέβεζα

Κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος - Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

UPDATE: 17:51
Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νέας Σαμψούντας στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 15.15 και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως, να αντιμετωπίζουν ακόμη αρκετές ενεργές εστίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιά Φωτιά
