Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νέας Σαμψούντας στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 15.15 και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως, να αντιμετωπίζουν ακόμη αρκετές ενεργές εστίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

