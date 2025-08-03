Όλο και πιο ευχάριστες είναι οι ειδήσεις για την υγεία του 15χρονου Δημήτρης από τα Φάρσαλα, ο οποίος πριν από δύο ημέρες υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο λόγω σοβαρής θερμοπληξίας και χθες αποδιασωληνώθηκε μετά από 9 ημέρες σε καταστολή.

Το αγόρι, μετά την αποδιασωλήνωση, άρχισε να αντιδρά θετικά και πλέον βρίσκεται εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της ανάρρωσής του δηλώνοντας ότι, «αν η ανάρρωση του ασθενή συνεχιστεί με τους μέχρι τώρα ρυθμούς, μπορεί να λάβει εξιτήριο σε περίπου ένα μήνα».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Ο 15χρονος Δημήτρης έχει αποδιασωληνωθεί και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον», ανακοίνωσε σήμερα το νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, όπου ο Έλληνας έφηβος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος, την περασμένη Πέμπτη.

Παράλληλα, οι Ιταλοί επιστήμονες έκαναν γνωστό ότι «η επανάκτηση της λειτουργικότητας του μοσχεύματος ήταν ιδιαίτερα ταχεία» και «χάρη στην επέμβαση αυτή, η οποία συνολικά διήρκεσε δέκα ώρες, μπόρεσε να αποτραπεί ο θάνατος του ασθενή από ηπατική ανεπάρκεια».

Στη φάση αυτή, ο Δημήτρης βρίσκεται στην «Μονάδα Ημιεντατικής Θεραπείας» του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του Νοσοκομείου Le Molinette, όπου συνεχίζεται η βαθμιαία όσο και ικανοποιητική επιστροφή στη λειτουργία του νευρολογικού του συστήματος.

Όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο Le Molinette και τον καθηγητή Ρενάτο Ρομανιόλι (o oποίος, μαζί με την ιατρική ομάδα του πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη μεταμόσχευση), «αν η ανάρρωση του Έλληνα ασθενή συνεχιστεί με τους μέχρι τώρα ρυθμούς, μπορεί να λάβει εξιτήριο σε περίπου ένα μήνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.