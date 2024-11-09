Ηράκλειο: Κατολίσθηση σε πρανές σχολείων - Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου λόγω κατολίσθησης στο πρανές οικοπέδων που στεγάζονται το Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο και το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, στον Άι Γιάννη Χωστό.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, το ευτύχημα ήταν πως δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός δεδομένου πως τα σχολεία είναι κλειστά.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι Διευθύντριες των σχολείων και ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης.

Την ίδια ώρα έφτασαν και μηχανικοί της Πολεοδομίας Ηρακλείου και της Περιφέρειας μαζί με τον υπεύθυνο μελετητή του έργου καθώς πρόκειται για ένα αυτοτελές έργο που εκτελείται από την Περιφέρεια, για αυτό στο σημείο μετέβη και ο μελετητής του. Επιπλέον ότι ήρθε ο διευθυντής της πολεοδομίας Ηρακλείου Αντώνης Μαυρογιάννης και ένας μηχανικός για μια πρώτη αυτοψία.

Ο χώρος έχει αποκλειστέι και δεν υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα του σχολείου που γειτνιάζει με την κατολίσθηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη, ημέρα κατά την οποία θα γίνει και η αυτοψία για να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας.

