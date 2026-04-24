Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή κάθειρξης 19 ετών καταδικάστηκε η κατηγορούμενη η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο σπίτι στους Αμπελόκηπους οπου είχε γίνει η έκρηξη τον Οκτώβριο του 2024. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικό στην καταδικασθείσα, ενώ απέρριψε το αιτημά της να δοθεί αναστολή στην εφεση για λόγους υγείας.

«Ειναι πολλαπλά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από διαφορετικές ειδικότητες με τακτικές επανεκτιμήσεις και η φυλακή θα φέρει επιδείνωση» είπε ο συνηγορός της Κώστας Παπαδακης.

Η ίδια απευθυνόμενη στο δικαστήριο είπε: «Δεν μετανιώνω για τίποτα, το τίμημα το έχω πληρώσει γιατί δεν μετριεται σε χρόνια στη φυλακή». Η καταδικασθείσα χειροκροτήθηκε από τους αλληλέγγυους τους οποίους και ευχαρίστησε.

Το δικαστήριο καταδίκασε τη δεύτερη κατηγορούμενη σε ποινή κάθειρξης 8 ετών, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Οι δικαστές δεν χορήγησαν αναστολή στην έφεση ούτε στη δεύτερη καταδικασθείσα

Πηγή: skai.gr

