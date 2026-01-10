Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή και στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, προκαλώντας προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Η διακοπή οφείλεται σε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε εντός του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του παλαιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου, σύμφωνα με το evima.gr.

Το πρόβλημα περιλάμβανε έκρηξη και έντονη λάμψη, πιθανότατα σε μονωτήρα ή σε μετασχηματιστή εντάσεως οργάνων.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Στόχος τους είναι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης μέσω εναλλακτικού διακόπτη, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ οι τεχνικοί συνεχίζουν τις εργασίες για την πλήρη επαναφορά του ρεύματος σε όλες τις περιοχές.

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Νίκος Μαστροκώστας ανέφερε στο τοπικό μέσο πως: «Η διακοπή ρεύματος σε όλη την περιοχή και όλο το Δήμο Κύμης Αλιβερίου και σε μεγάλη έκταση οφείλετε σε πρόβλημα (έκρηξη και λάμψη) σε μονωτήρα η μετασχηματιστή (εντάσεως οργάνων) μέσα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ που είναι μέσα στο παλιό εργοστάσιο του ΑΗΣ Αλιβερίου. Είναι εκεί συνεργεία αυτή την στιγμή για την επίλυση του προβλήματος να δώσουν ρεύμα από άλλο διακόπτη. Έχει γίνει άμεσα μερική αποκατάσταση αυτή τη στιγμή και αναμένουμε για να γίνει ολική».

Πηγή: skai.gr

