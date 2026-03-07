Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς από γκαζάκια, σε είσοδο πολυκατοικίας, στο Εξάρχεια, στην οδό Δεληγιάννη 16, περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Τζαμαρία και μάρμαρα καταστράφηκαν στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Δεληγιάννη.

Δεν υπήρξε τραυματισμός.

Έρευνα διενεργεί το τμήμα της ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

