Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε ψητοπωλείο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Ηπείρου, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εξερράγησαν τα δύο από τα τέσσερα γκαζάκια, γύρω στις 05:15 το πρωί.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν φθορές στην πρόσοψη του καταστήματος, το οποίο είναι ιδιοκτησίας αλλοδαπού.

Από τις εκρήξεις σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

