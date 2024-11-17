Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου - Σε λίγη ώρα ξεκινά η πορεία

Στη 1 το μεσημέρι έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου. Στις 3 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Παρά τη βροχή, πολλές οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων προσήλθαν από το πρωί στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα της Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Οικογένειες με παιδιά ήλθαν επίσης να αποτίσουν φόρο τιμής, με ένα λουλούδι ή μια ζωγραφιά και οι γονείς εξηγούσαν στα παιδιά τους τα γεγονότα.

«Βρέξει-χιονίσει, είχαμε πει ότι θα έρθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τιμήσουμε την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου» τόνισε ο πατέρας ενός εξάχρονου παιδιού.

«Στο σχολείο κάναμε τη γιορτή για το Πολυτεχνείο και ενθουσιάστηκα για αυτούς τους φοιτητές», είπε η Μαρία, μαθήτρια Δ' δημοτικού και πρόσθεσε: «Είμαι υπερήφανη για αυτούς, γιατί χάρη σε εκείνους έχουμε ελευθερία και χαίρομαι».

«Μαθαίνουμε στα παιδιά ότι συνεχίζουμε τον αγώνα», τόνισε η μητέρα δυο μικρών παιδιών. Οι πόρτες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τη μία το μεσημέρι (13:00), όταν θα ξεκινήσει η εκδήλωση τιμής και μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού, κεκλεισμένων των θυρών. Ο εορτασμός της 51ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, όπως κάθε χρόνο, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.