Την αναβολή της προγραμματισμένης, για την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024, επετειακής εκδήλωσης στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών παρουσίας των αεροσκαφών F-4 στην Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
Αντ αυτής, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης με το κοινό και τους φίλους της ΠΑ, προγραμματίζεται τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας η εκδήλωση «Phantom Phriday», στις εγκαταστάσεις της 338 Μοίρας Δίωξης Βομβαρδισμού, της 117 Πτέρυγας Μάχης, στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, αναφέρεται σχετικά.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει :
- Στατική έκθεση αεροσκαφών.
- Μοντελιστική έκθεση.
- Πτήσεις με εξομοιωτές F-4.
- Προβολή Ιστορικού Βίντεο F-4 και
θα είναι ανοικτή για το κοινό.
Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00 στον παρακάτω σύνδεσμο ( https://bit.ly/50YearsPhantomHAF ).
Όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής μέσω του συνδέσμου, δεν απαιτείται να επαναλάβουν τη διαδικασία ενώ περαιτέρω λεπτομέρειες του προγράμματος θα κοινοποιηθούν στο e-mail που δηλώνεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.