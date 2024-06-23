Την αναβολή της προγραμματισμένης, για την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024, επετειακής εκδήλωσης στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών παρουσίας των αεροσκαφών F-4 στην Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Αντ αυτής, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης με το κοινό και τους φίλους της ΠΑ, προγραμματίζεται τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας η εκδήλωση «Phantom Phriday», στις εγκαταστάσεις της 338 Μοίρας Δίωξης Βομβαρδισμού, της 117 Πτέρυγας Μάχης, στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, αναφέρεται σχετικά.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει :

- Στατική έκθεση αεροσκαφών.

- Μοντελιστική έκθεση.

- Πτήσεις με εξομοιωτές F-4.

- Προβολή Ιστορικού Βίντεο F-4 και

θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00 στον παρακάτω σύνδεσμο ( https://bit.ly/50YearsPhantomHAF ).

Όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής μέσω του συνδέσμου, δεν απαιτείται να επαναλάβουν τη διαδικασία ενώ περαιτέρω λεπτομέρειες του προγράμματος θα κοινοποιηθούν στο e-mail που δηλώνεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.