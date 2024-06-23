Τουλάχιστον 41 φωτιές τις τελευταίες 24 ώρες - Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Τουλάχιστον 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από χθες στις 6 το απόγευμα έως σήμερα στις 6 το απόγευμα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Από αυτές οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική συνελήφθη ένας άνδρας στο Αγρίνιο ενώ σε δύο άλλους σε Καβάλα και Αττική επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Αναλυτικότερα:

-Συνελήφθη στις 21 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αγρινίου, ημεδαπός, για πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις που επεκτάθηκαν σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στις περιοχές των Τ.Κ. Γουριώτισσας και Ρίγανης, στον Δήμο Αγρινίου, στην Αιτωλοακαρνανία και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.875Euro, χθες 22 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χρυσούπολης, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε χρήση συσκευής έψησης εντός δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον οικισμό Κεραμωτής, του Δήμου Νέστου, στην Καβάλα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.000Euro, σήμερα 23 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε χρήση καύσεων ειδών πυροτεχνουργίας (βεγγαλικά), πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην παραλία Αγίου Νικολάου, του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας, στην Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.