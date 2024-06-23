Λάρισα: Κάηκε σπίτι στην Καρίτσα - Κοντά στο δάσος οι φλόγες

«Συναγερμός» σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για φωτιά στην περιοχή της Καρίτσας του Δήμου Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr η φωτιά ξέσπασε για άγνωστη αιτία σε οικία η οποία μάλιστα βρισκόταν πολύ κοντά σε δασική έκταση. Ευτυχώς δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατέφτασαν στο σημείο και δίνοντας μάχη κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα καθώς δίπλα υπήρχε το δάσος. Ωστόσο η οικία κάηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο συνέδραμαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 6 άντρες συνολικά.

