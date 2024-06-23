Λογαριασμός
Τραγωδία στο Ζούμπερι: 45χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει ηλικιωμένο στη θάλασσα

Διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον 45χρονο άνδρα, αλλά χωρίς επιτυχία

Ασθενοφόρο

Ένας άνδρας 45 ετών έχασε τη ζωή του στο Ζούμπερι, στην προσπάθειά του να σώσει ηλικιωμένο που κινδύνευε στη θάλασσα.

Στο σημείο της τραγωδίας έπνεαν ισχυροί άνεμοι. 

Ο ηλικιωμένος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον αέρα και τα κύματα και να βγει στην παραλία. Στη θάλασσα βούτηκαν τέσσερις άνδερς και ο ναυαγοσώστης, ο οποίος κατάφερε να βγάλει τον ηλικιωμένο από το νερό.

Ωστόσο, ο ένας από τους τέσσερις πολίτες που βούτηξαν για να σώσουν τον ηλικιωμένο, δεν επέστρεψε στην ακτή.

Ο άντρας εντοπίστηκε, ενώ είχε κληθεί διασωστική ομάδα με ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να σώσουν τον 45χρονο, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ζούμπερι πνιγμός
