Ένας άνδρας 45 ετών έχασε τη ζωή του στο Ζούμπερι, στην προσπάθειά του να σώσει ηλικιωμένο που κινδύνευε στη θάλασσα.

Στο σημείο της τραγωδίας έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Ο ηλικιωμένος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον αέρα και τα κύματα και να βγει στην παραλία. Στη θάλασσα βούτηκαν τέσσερις άνδερς και ο ναυαγοσώστης, ο οποίος κατάφερε να βγάλει τον ηλικιωμένο από το νερό.

Ωστόσο, ο ένας από τους τέσσερις πολίτες που βούτηξαν για να σώσουν τον ηλικιωμένο, δεν επέστρεψε στην ακτή.

Ο άντρας εντοπίστηκε, ενώ είχε κληθεί διασωστική ομάδα με ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να σώσουν τον 45χρονο, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.