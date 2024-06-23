Ένας άνδρας 45 ετών έχασε τη ζωή του στο Ζούμπερι, στην προσπάθειά του να σώσει ηλικιωμένο που κινδύνευε στη θάλασσα.
Στο σημείο της τραγωδίας έπνεαν ισχυροί άνεμοι.
Ο ηλικιωμένος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον αέρα και τα κύματα και να βγει στην παραλία. Στη θάλασσα βούτηκαν τέσσερις άνδερς και ο ναυαγοσώστης, ο οποίος κατάφερε να βγάλει τον ηλικιωμένο από το νερό.
Ωστόσο, ο ένας από τους τέσσερις πολίτες που βούτηξαν για να σώσουν τον ηλικιωμένο, δεν επέστρεψε στην ακτή.
Ο άντρας εντοπίστηκε, ενώ είχε κληθεί διασωστική ομάδα με ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να σώσουν τον 45χρονο, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.
