Ο Κάρολος επισκέφθηκε το Άουσβιτς και ξέσπασε σε κλάματα

Δέος και συντριβή, δήλωσε πως νιώθει ο βασιλιάς Κάρολος Γ, επισκεπτόμενος την Πολωνία όπου και συνάντησε τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Ο Κάρολος γίνεται ο πρώτος Βρετανός αρχηγός κράτους που επισκέφτηκε το Άουσβιτς-Μπίρκεναου με αφορμή τα 80 χρόνια από την απελευθέρωσή του και η έντονη συναισθηματική φόρτιση της επίσκεψης αυτής αποτυπώθηκε στο πρόσωπό του αφού δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρια του ενώ άκουγε τις ιστορίες όσων επέζησαν από το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί.

Ο Βασιλιάς προσγειώθηκε με αεροπλάνο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Κρακοβίας πριν επισκεφτεί το Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο (JCC) στην πόλη.

Εκεί, συνάντησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος και άκουσε από εθελοντές του JCC για τις δράσεις του ως μέρος της αποστολής του να ανοικοδομήσει την εβραϊκή ζωή στην πόλη.

Ο Βασιλιάς τόνισε ότι ο όλεθρος του Ολοκαυτώματος δεν πρέπει να ξεχαστεί ώστε να διασφαλίσουμε πως ο κόσμος δε θα μείνει ποτέ ξανά «παρατηρητής μπροστά στη βία και το μίσος».

Περιγράφοντας την επίσκεψή του στην Πολωνία ως γεγονός που του προκάλεσε δέος και συντριβή, ο Κάρολος θυμήθηκε τα έξι εκατομμύρια θύματα του «μίσους και της βίας» του ναζιστικού καθεστώτος του Χίτλερ, επισημαίνοντας ότι η επέτειος ήταν μια επίκαιρη υπενθύμιση.

Συγκινημένος από τις ιστορίες των επιζώντων που συνάντησε, ο Βασιλιάς έψαξε να βρει έναν τρόπο να συναντηθούν για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ώστε να ενθαρρύνουν τη νεότερη εβραϊκή κοινότητα, κάνοντας μάλιστα μια μεγάλη προσωπική δωρεά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.