Μία πολιτική εκδήλωση διαφορετική από αυτές που συνηθίσαμε μέχρι τώρα αναμένεται να γίνει υπό την αιγίδα του γνωστού πολιτικού ιδρύματος Friedrich Ebert.

Διοργανωτής «ο σόσιαλ ο Ντέμοκρατ ο σωστός», το εβδομαδιαίο newsletter που διαβάζετε τώρα και κάθε Παρασκευή, και κάνει διάφορες σύγχρονες πολιτικές δράσεις εντός και εκτός διαδικτύου και συνομιλεί με τους πολίτες στη βάση των πολιτικών ιδεών.

Η Εκδήλωση θα έχει χαρακτηριστικά ημερίδας και θα γίνει στη μεγάλη αίθουσα του Ινστιτούτου Γκαίτε (Ομήρου 14-16), την Κυριακή στις 29 Ιουνίου, από τις 15:00 έως τις 21:00.

Η εκδήλωση λαμβάνει μεταφορικά χώρα στη “χώρα του Ντέμοκρατ” και τιτλοφορείται “Δημοκρατία Vs αυταρχισμός: η σύγκρουση που θα κρίνει το μέλλον”.

Θα περιλαμβάνει τέσσερις κύκλους νέων ομιλητών, 25 τον αριθμό, με δομή τύπου Tedx, με επίκεντρο τη Δημοκρατία και πώς τη βιώνουν οι νέοι στην καθημερινότητά τους, τις απειλές για τη δημοκρατία, τις σύγχρονες ιδεολογικές διαιρέσεις και τους καταλύτες για μια νέα αρχιτεκτονική του προοδευτικού κόσμου.

Ο Ντέμοκρατ είναι μία φανταστική πολιτική φιγούρα που επινοήθηκε για να συζητά με διάφορους τρόπους (σκίτσα, βίντεο, σατιρικούς διαλόγους αλλά και βαριά ιδεολογικά κείμενα) με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις ιδέες στην πολιτική. Διαπίστωσε γρήγορα ότι επικοινωνεί και διαδρά πολύ καλύτερα με τους νέους και τους αποστασιοποιημένους -κομματικά- πολίτες συγκριτικά με την πολιτική επικοινωνία με παραδοσιακούς πολιτικούς όρους. Και μέχρι πρότινος, ασχολήθηκε κυρίως με το προοδευτικό πεδίο των ιδεών.

Σήμερα, όμως, ενεργοποείται ακόμη περισσότερο διότι διαβλέπει πλέον έναν ορατό κίνδυνο για τη Δημοκρατία που τόσο πολύ αγαπά και πιστεύει. Και θεωρεί ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζι (κόμματα, δεξαμενές σκέψης, χώροι εργασίας, κοινωνικές δομές, κοινωνικά δίκτυα κτλ), για να ορίσουμε ένα συγκροτημένο μέτωπο απέναντι στον αυταρχισμό που έχει ήδη εγκατασταθεί δομικά στις σύγχρονες δημοκρατίες, επιτίθεται ύπουλα (ΕΕ) ή ευθέως (ΗΠΑ) σε βασικούς θεσμούς των δημοκρατικών κοινωνιών (δικαιοσύνη, πανεπιστήμια, Κράτος δικαίου), με όρους ρατσισμού και ξενοφοβίας και απειλεί, για πρώτη φορά μετά την ανάπτυξη του φασισμού και του Ναζισμού στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, βασικές ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα.

Ο Ντέμοκρατ πιστεύει ότι δεν αρκεί να φύγουμε από τη θέση του παρατηρητή και να κάνουμε -απλώς- κάτι. Αλλά να σχεδιάσουμε το πώς. Γιατί δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια ούτε το περιθώριο να αποτύχουμε, καθώς το κόστος θα είναι τεράστιο για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα.

Και όπως λέει και ο Ντέμοκρατ: θα τα καταφέρουμε – δεν γίνεται αλλιώς.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

Συντονιστές: Μαρία Δαμανάκη – Γιώργος Τσούμας

A. Τι σημαίνει δημοκρατία στην καθημερινότητα ενός νέου [Παρουσίαση της Έρευνας του Friedrich Ebert]

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι / Δίχως φράγκα με δικαίωμα στο όνειρο

Γιώργος Παπαγεωργίου

Γιατί οι νέοι γυρνούν την πλάτη στα κόμματα

Ειρήνη Κουτή

Νέοι και Θεσμοί: Η αμφισβήτηση της Εμπιστοσύνης

Σταύρος Κουρμπέτης

Πάλι με τις φεμινίστριες θα ασχολούμαστε;

Βάσια Μαδέση

Η «αόρατη ανισότητα» της Περιφέρειας

Αντωνία Μαρκοβίτη

Από τη Γνώση στην Επιβίωση

Στέλιος Βούκουνας

B. Δημοκρατία και απειλές

Δημοκρατία vs αυταρχισμός: Γιατί κερδίζουν οι ιδέες του Τραμπ και όχι οι δικές μας;

Παναγιώτης Έξαρχος

Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες;

Παναγιώτης Βαλλιανάτος

Νέος κόσμος, νέοι εθνικισμοί, πολιτικές της μνήμης.

Έφη Γαζή

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: Εργαλείο χειραγώγησης στα χέρια της ολιγαρχίας των big tech;

Αλέξανδρος Μελίδης

Η δημοσιογραφία ως δημόσιο αγαθό vs fake news – παραπληροφόρηση

Νίκος Παναγιώτου

Ευρώπη ή βαρβαρότητα;

Λίνα Παπαδοπούλου

Γ. Οι σύγχρονες ιδεολογικές διαιρέσεις

Ο θάνατος των κανόνων του παιχνιδιού: ένα μάθημα απ’ την Αμερική

Γιώργος Νικολού

Γέφυρες ή χαρακώματα; Οι νέες κοινωνικές διαιρέσεις του 21ου αιώνα

Χαριτίνη Καρακωστάκη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης πολιτικού επαναπροσδιορισμού

Μάκης Μυλωνάς

Η συμπερίληψη ως θεμέλιο της δημοκρατίας

Θεολόγος Μίντζας

Η σοσιαλδημοκρατία στη σύγχρονη εποχή: Νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα;

Μιχάλης Παττακός

«Ανοιχτό» Vs «Κλειστό»: Η σύγχρονη σύγκρουση ως νέα πολιτική διαίρεση

Πασχάλης Αγανίδης

Δ. Καταλύτες για μια νέα αρχιτεκτονική του προοδευτικού κόσμουυ

Τα νέα δημόσια αγαθά

Γιώργος Χιονίδης

Ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο και ο ρόλος της εργασίας:

Σοφία Τσαρούχα

Φορολογία και αναδιανομή ως όρος και προϋπόθεση για κοινωνική δικαιοσύνη

Βασίλης Παυλίδης

Νέες και παλιές ανισότητες

Βασιλική Χρήστου

Η διαγενεακή δικαιοσύνη θωρακίζει τη Δημοκρατία

Μπάμπης Παπαϊωάννου

Οι ανθρωποκεντρικές ιδεολογίες απέναντι στην αντιμεταναστευτική ρητορική

Λευτέρης Παπαγιαννάκης

Ο ρυθμιστικός και ελεγκτικός ρόλος του κράτους

Έφη Στεφοπούλου

Ε. Επίλογος

Το κολιμπρί στη χώρα του Ντέμοκρατ

Στέφανος Παραστατίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.