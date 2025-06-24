Με απεργία διαρκείας προειδοποιούν συνεργεία αυτοκινήτων από 1 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν με νέο καθεστώς. Η νέα ρύθμιση που προβλέπει την εφαρμογή ψηφιακού πελατολογίου ορίζει την αναλυτική καταγραφή κάθε οχήματος που μπαίνει στο συνεργείο, ανεξαρτήτως εργασίας.

Ιδιοκτήτες συνεργείων μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να προσλάβουν ένα ακόμη άτομο, για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, γεγονός που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

Καταγγέλλουν επίσης ότι δεν υπήρξε καμία μεταβατική περίοδος ούτε επαρκής καθοδήγηση από τις αρμόδιες αρχές.

Δημιουργείται μεταξύ των μεγάλων συνεργείων εταιριών και μικρών συνεργείων, δημιουργείται χάσμα, που θα τους οδηγήσει σε οριστικό λουκέτο.

Ζητούν άμεση αναστολή του μέτρου, διαβούλευση με τον κλάδο και ρεαλιστική προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των συνεργείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.