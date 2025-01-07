Έπεσε η δικαστική αυλαία για τον θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου Τόσκο Μποζατζίσκι που είχε πέσει θύμα οπαδικού επεισοδίου, πριν από 5 χρόνια, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο άτυχος νεαρός είχε παρασυρθεί από Ι.Χ. αυτοκίνητο με συνέπεια να υποκύψει στα τραύματά του.

Ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους τους οκτώ κατηγορούμενους, επιβάλλοντάς τους ποινές φυλάκισης από 1,5 έως 4 έτη (χαμηλότερες σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο). Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο "δείχνει" το δρόμο της φυλακής σε δύο εξ αυτών προκειμένου να εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους.

Πρόκειται αφενός για την 31 ετών οδηγό του μοιραίου αυτοκινήτου, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για ανθρωποκτονία από ενσυνείδητη αμέλεια (πλημμέλημα), κατά μετατροπή της κατηγορίας (από το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο) και αφετέρου για τον 53χρονο πρώην σύντροφό της που κρίθηκε ένοχος για τα πλημμελήματα της συμπλοκής και της διατάραξης κοινής ειρήνης.

Και οι δύο κρατήθηκαν για την υπόθεση στις φυλακές, ως προσωρινά κρατούμενοι (και ο δεύτερος επιπλέον μετά την πρωτοβάθμια δίκη) και τώρα καλούνται να εκτίσουν ένα μικρό τμήμα της συνολικά επιβληθείσας ποινής.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 6 κατηγορούμενους το Εφετείο ανέστειλε τις ποινές τους (κατά περίπτωση 1,5 έτους και 2 ετών και 10 μηνών). Οι πέντε εξ αυτών κρίθηκαν ένοχοι για συμπλοκή και διατάραξη κοινής ειρήνης και ο τελευταίος για συνέργεια στις πράξεις αυτές.

Σε όλους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά (πρότερος έντιμος βίος και μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά).

Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και εξεταζόμενος ως μάρτυρας, ο πατέρας του Τόσκο είχε ζητήσει από του δικαστές να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους σε όσους επιτέθηκαν στον γιο του. «Να μην περάσουν άλλοι γονείς αυτό που περάσαμε εμείς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας, που σε αντίθεση με το πρωτόδικο δικαστήριο αυτή τη φορά δεν παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων.

Ο 28χρονος, οπαδός της Μπότεφ Πλόβντιβ, είχε ταξιδέψει με την παρέα του στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον 'Αρη και τον ΠΑΟΚ, λόγω των δεσμών φιλίας που συνδέουν τον βουλγαρικό σύλλογο με τους "κίτρινους".

