Εισαγγελική παρέμβαση για τα ράφια που έπεσαν στο Εφετείο

Της Ιωάννας Μάνδρου

Εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας εκδηλώθηκε για το ατύχημα που έγινε σε γραφείο στο Εφετείο Αθηνών, όπου στεγάζεται το Ποινικό Μητρώο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος και ένας πολίτης.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αντώνης Ελευθεριάνος μετά το περιστατικό και τις καταγγελίες των δικαστικών υπαλλήλων, διέταξε ποινική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί, αν υπήρξαν πλημμέλειες που οδήγησαν στο ατύχημα και αν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από τους παθόντες, θα ζητηθούν έγγραφα από την Επιθεώρηση εργασίας,θα ελεγχθούν σχετικά έγγραφα εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού, ενώ θα αναζητηθεί, εάν είχε γίνει οποιαδήποτε σχετική αναφορά καταγγελία που να προειδοποιούσε για την επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο χώρο

Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Νικόλαο Μαργαρίτη.

