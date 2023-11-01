Παρολίγο να σημειωθεί σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό και μάλιστα στα τούνελ της Στυλίδας, το μεσημέρι της Τετάρτης όταν γύρω στις 2 το μεσημέρι 56χρονος οδηγός νταλίκας δέχτηκε τσίμπημα από σφίγγα την ώρα που κινούνταν στο 2ο τούνελ κι άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πριν λιποθυμήσει ο άνθρωπος πρόλαβε και ειδοποίησε τον συνάδελφο του οδηγό που ακολουθούσε. Στη συνέχεια κατάφερε να σταματήσει το όχημα - που κουβαλούσε μεγάλο μηχάνημα έργου - ακριβώς στην έξοδο της σήραγγας και στην άκρη οριακά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα!

Το συνοδευτικό όχημα που ακολουθούσε τις δύο νταλίκες, ειδοποίησε με τη σειρά του το ΕΚΑΒ και την Κινητή Μονάδα με αναισθησιολόγο γιατρό η οποία έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο.

Οι ενέργειες των διασωστών ήταν σωτήριες, καθώς η άμεση χορήγηση των ενδοφλέβιων φαρμάκων επανέφεραν τον 56χρονο, τον οποίο στη συνέχεια παρέδωσαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, καλά στην υγεία του.

