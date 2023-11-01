Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος για τον απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού από την Ελβετία που επιχείρησαν αναρρίχηση στο πολύ δύσκολο φαράγγι του Γεροποτάμου στην Οίτη, κοντά στο Γοργοπόταμο.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το super puma της Πυροσβεστικής, με μία συγκινητική προσπάθεια του πιλότου μπόρεσε και μπήκε μέσα στο φαράγγι για να απεγκλωβίσει από ένα πολύ δύσκολο σημείο το ανδρόγυνο των Ελβετών και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Όλα ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι όταν το ζευγάρι των Ελβετών, που ήταν έμπειροι αναρριχητές, πήγαν για αναρρίχηση σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο φαράγγι στο Γοργοπόταμο.

Χθες το απόγευμα, μέσω του 112, ειδοποίησαν ότι η γυναίκα είχε ατύχημα στο πόδι και ότι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και ζήτησαν βοήθεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο που βρίσκονταν οι εγκλωβισμένοι. Λίγο πριν τις 7 το βράδυ τους εντόπισε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

Για την 7η ΕΜΑΚ της Λαμίας και τις επίγειες δυνάμεις ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, χρειάζονταν χρόνο και μάλιστα ζητήθηκαν ενισχύσεις από τις ΕΜΑΚ Αθήνας και Λάρισας. Κρίθηκε ιδιαίτερο δύσκολο να γίνει επιχείρηση μέσα στη νύχτα ενώ το ζευγάρι των αναρριχητών είχε μαζί του εφόδια και μάλιστα βρέθηκαν σε ένα πλάτωμα μέσα στο φαράγγι όπου μπόρεσαν να περάσουν τη νύχτα αφού είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Από νωρίς το πρωί οι επίγειες δυνάμεις ξεκίνησαν να φτάσουν στο σημείο αλλά ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς θα έπρεπε να περάσουν ένα απόκρημνο σημείο και θα έπρεπε να επιχειρήσουν κατάβασή με σχοινιά περίπου στα 1000 m για να τους προσεγγίσουν και στη συνέχεια να τους ανασύρουν.

Από την αρχή κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνο για να μπει το ελικόπτερο μέσα στο φαράγγι. Οι επίγειες δυνάμεις συνέχιζαν την κάθοδο στο φαράγγι όταν ο πιλότος από το super puma της Πυροσβεστικής μπόρεσε με μία διαρκή αλλά και συγχρόνως επικίνδυνη πτήση να μπει μέσα στο φαράγγι, να προσεγγίσει αρκετά το ζευγάρι και να μπορέσει λίγο μετά τις 10:00 να τους απεγκλωβίσει από το δύσκολο σημείο στο οποίο είχαν βρεθεί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το συγκεκριμένο φαράγγι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, οι αναρριχητές ήταν έμπειροι και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν και άλλη φορά κάνει αναρρίχηση στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά για άγνωστους λόγους ένα χτύπημα στο πόδι στη γυναίκας, τους ανάγκασε να καθηλωθούν και να ζητήσουν βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

