Ο συνολικός αριθμός των πληρωμών χωρίς μετρητά στην ευρωζώνη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 8,6% σε 77,6 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με τη συνολική αξία να αυξάνεται κατά 3,8% σε 116,9 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πληρωμές με κάρτα αντιπροσώπευαν το 57% του συνολικού αριθμού των πληρωμών χωρίς μετρητά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, οι μεταφορές πιστώσεων το 21%, οι άμεσες χρεώσεις το 15% και οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα το 6%, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο αριθμός των ανέπαφων πληρωμών με κάρτα το δεύτερο εξάμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 15,5% σε 29,5 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με τη συνολική αξία να αυξάνεται κατά 15,1% σε 0,8 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Ο αριθμός των καρτών που ήταν σε κυκλοφορία στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2024 αυξήθηκε κατά 8,2% σε 750,0 εκατομμύρια σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με μέσο όρο 2,1 κάρτες πληρωμών ανά κάτοικο της ζώνης του ευρώ και μέση αξία περίπου 39 ευρώ ανά συναλλαγή με κάρτα.

Περίπου 56,1 δισεκατομμύρια συναλλαγές διεκπεραιώθηκαν από συστήματα λιανικών πληρωμών στη ζώνη του ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024, αξίας 26,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: skai.gr

