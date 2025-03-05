Σέρρες: Κακουργηματική δίωξη στον 55χρονο που επιχείρησε να κάψει τη γυναίκα του

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 55χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό την 37χρονη σύζυγό του, σε περιοχή των Σερρών, με σκοπό να την κάψει.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη -μεταξύ άλλων- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα εμπρησμού, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, απ' όπου πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες στο κοινό σπίτι του ζευγαριού, ενώ η Αστυνομία κινητοποιήθηκε ύστερα από κλήση που έκανε στην Άμεση Δράση η πεθερά του κατηγορούμενου (ζει στο ίδιο σπίτι). Οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν από το σπίτι (καθώς και από το λεβητοστάσιο) ένα πλαστικό μπιτόνι που περιείχε ποσότητα εύφλεκτου υγρού, μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο με σκοπευτική διόπτρα, δύο τόξα και μία φαρέτρα με δέκα βέλη, ένα πιστόλι κρότου, μία γεμιστήρα και 74 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ένα ξύλινο τόξο και διάφορα βέλη, τέσσερα μαχαίρια, μικροποσότητες κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές και ένα μεταλλικό τρίφτη κάνναβης.

Πηγή: skai.gr

