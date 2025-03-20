Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης νέων ταυτοτήτων, με την προθεσμία να λήγει τον Αύγουστο του 2026. Η νέα ταυτότητα περιλαμβάνει έναν Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με φορείς του δημοσίου τομέα. Ο Προσωπικός Αριθμός θα χορηγείται υποχρεωτικά σε άτομα που έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά εντός διετίας τόσο τον ΑΦΜ όσο και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων.

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας μπορείτε να κλείσετε ψηφιακά ραντεβού στο οποίο απαιτείται η φυσική παρουσία στην αστυνομική αρχή που επιθυμείτε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας.

Για να κλείσετε το ηλεκτρονικό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

- τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

- τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Κατά την επίσκεψή σας στην αρμόδια αστυνομική αρχή, όπου θα εκδώσετε την ταυτότητα σας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά:

α) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή.

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να συσχετίσετε με το ΑΦΜ σας και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή “Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών” να την αντλήσει. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.

Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10,00€.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5,00€

(Τύπος Παραβόλου: [4486] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)”.

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο.

Κατά την προσέλευση σας στην Αρχή έκδοσης για έκδοση δελτίου ταυτότητας θα πρέπει να έχετε εκδώσει ήδη τα απαιτούμενα παράβολα. Για να χρησιμοποιηθεί/κατατεθεί ένα e-παράβολο στο φορέα, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.

Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παραβόλου, μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

Επιπλέον:

α) Το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό σας, θα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743. (δείτε τα στοιχεία σας με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 εδώ)

Εάν επιθυμείτε κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, να αναγραφεί με τρόπο διαφορετικό του προτύπου ΕΛΟΤ 743, θα πρέπει να προσκομίσετε ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω διαφορά.

β) Εφόσον επιθυμείτε να αναγραφεί επί του δελτίου η ομάδα και το RHESUS του αίματός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου ή κάρτα αιμοδότη, στην οποία να αναγράφεται αυτή.

Η αναγραφή του εν λόγω στοιχείου, δεν είναι υποχρεωτική.

γ) Εφόσον φέρετε στο πρόσωπο σας δερματοστιξία (τατουάζ), θα πρέπει να προσκομίσετε ιατρική βεβαίωση από την οποία προκύπτει ο μόνιμος χαρακτήρας αυτής.

δ) Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για έκδοση νέου δελτίου, ο αρμόδιος υπάλληλος θα σας ζητήσει να σας δακτυλοσκοπήσει.

Η δακτυλοσκόπηση, η οποία γίνεται με ειδικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αφορά τη λήψη δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων και συγκεκριμένα των δεικτών των δύο χεριών σας.

Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

Επισημαίνεται ότι εάν είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων, τότε η διάρκεια του δελτίου σας θα είναι περιορισμένη (ισχύς 12 μηνών), αντί 10 ετών που ισχύει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

ε) Εφόσον πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και η σχετική απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη.

στ) Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και οι αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, που εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.Δ.127/1969 βεβαίωση.

ζ) Η αίτησή σας για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, παίρνει αυτόματα έναν μοναδικό αριθμό, τον Αριθμό Αίτησης. Με αυτό τον αριθμό θα μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την αίτησή σας καθώς και να παραλάβετε το δελτίο σας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Αριθμό Αίτησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (Αρχή Έκδοσης, κλπ.)

Βήμα-βήμα η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας για το ραντεβού

Ο ενδιαφερόμενος – φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην πλατφόρμα (εδώ), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτημα για ραντεβού με την ίδια διαδικασία και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του, ηλικίας άνω των 12 ετών.

Μετά την είσοδο στην ανωτέρω πλατφόρμα, ο αιτών αφού πραγματοποιήσει επισκόπηση των στοιχείων του, καταχωρίζει υποχρεωτικά τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και προαιρετικά τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, τα οποία δύναται να αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Στη συνέχεια επιλέγει την Αρχή Έκδοσης (ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του), την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.

Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει την κράτησή του και να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλέγοντας την ένδειξη «Ναι» και λαμβάνει μήνυμα ενημέρωσης στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, βασικές πληροφορίες σχετικές με τη διεκπεραίωση της αιτηθείσας διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης στην οποία έχει επιλέξει να απευθυνθεί ο αιτών.

Το αίτημα προγραμματισμού ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, μέσω της ίδιας πλατφόρμας με την παραπάνω διαδικασία.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προγραμματίσουν την ημερομηνία ραντεβού για τα ίδια αλλά και για λογαριασμό τρίτων προσώπων για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας, κλοπής και φθοράς και μέσω Κ.Ε.Π.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα που εξαρτώνται από την ημερομηνία του ραντεβού αποστέλλονται από την πλατφόρμα μηνύματα υπενθύμισης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο αιτών.

Αρχικά, ο πολίτης θα εισέρχεται στην πλατφόρμα myinfo για να διαμορφώσει τον μοναδικό Προσωπικό Αριθμό του. Αυτός θα περιλαμβάνει ένα γράμμα από το αλφάβητο, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και στη λατινική γλώσσα (π.χ. Κ, Μ, Ν, Ο κ.λπ., αλλά όχι Ψ, Θ, Ω κ.λπ.), δύο αριθμητικά ψηφία και τον πλήρη ΑΦΜ του.

Συγκεκριμένα, από τα τρία επιπλέον αλφαριθμητικά στοιχεία που θα προστεθούν στον Προσωπικό Αριθμό, ο πολίτης θα επιλέγει δύο (το γράμμα και έναν αριθμό), ενώ η πλατφόρμα myinfo θα επιλέγει το τρίτο (έναν αριθμό). Ολόκληρος ο Προσωπικός Αριθμός θα αποθηκεύεται στη νέα ταυτότητα.

