Λίγες ώρες μετά τον θάνατο ενός 27χρονου στη Φλώρινα, άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χθες ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες βράδυ στις 20:40 στην Επαρχιακή Οδό Δράμας – Αμφίπολης.

Συγκεκριμένα, η μηχανή του άτυχου άνδρα που κινούνταν προς την Αμφίπολη, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε 77χρονος και κατευθύνονταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Αμφίπολης.

