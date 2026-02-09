«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να το σώσω» - Συγκλονιστική μαρτυρία για το παιδάκι στο συντριβάνι της Καλλιθέας

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της 8ης Φεβρουαρίου στην Καλλιθέα θυμίζουν ταινία, όμως η αγωνία ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα παιδάκι μόλις 2 ετών εντοπίστηκε από περαστικούς μέσα σε συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου επί της οδού Δαβάκη, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τον κόσμο να τρέχει έντρομος και να αναζητά βοήθεια, ενώ το μικρό κορίτσι ήταν παγωμένο και βρεγμένο, δείχνοντας να έχει χάσει τη μάχη για τη ζωή.

Η μαρτυρία ενός υπαλλήλου καταστήματος που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας συγκλονίζει, καθώς περιγράφει πώς η ψυχραιμία του αποδείχθηκε καθοριστική.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, βλέποντας το πλήθος να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει σωστά, αποφάσισε να επέμβει δυναμικά. Για να καταφέρει να πείσει τους παρευρισκόμενους να του δώσουν χώρο, αναγκάστηκε να πει ένα σωτήριο ψέμα, ισχυριζόμενος ότι είναι γιατρός. Μόνο έτσι κατάφερε να ξεκινήσει αμέσως τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο υπάλληλος άρχισε να κάνει επίμονες προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ και τεχνικές αναπνοές, παρά την πίεση και την ένταση της στιγμής.

Μετά από αρκετές επαναλήψεις, το παιδί κατάφερε να βγάλει το νερό που είχε καταπιεί, δίνοντας μια πρώτη ελπίδα στους παρευρισκόμενους.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίστηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή. Καταλαβαίνοντας ότι δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο, οι αστυνομικοί πήραν το νήπιο στα χέρια τους και με το περιπολικό έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα για το νοσοκομείο Παίδων, χωρίς να περιμένουν το ασθενοφόρο.

Αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του 26χρονου πατέρα του παιδιού και της 23χρονης μητέρας, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι Αρχές ερευνούν με προσοχή το ενδεχόμενο της παραμέλησης ανηλίκου, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής των δικών του και κατέληξε σε τόσο μεγάλο κίνδυνο μέσα στο νερό.

