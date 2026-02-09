Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη αλλοδαπός στη Μυτιλήνη για κατοχή πλαστών εγγράφων και ναρκωτικών ουσιών

Ο 20χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης να κατέχει αυτοκόλλητα με σκοπό την παραποίηση δελτίων αιτούντων ασύλου άλλων προσώπων

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα παραποιημένα έγγραφα, οι ναρκωτικές ουσίες και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, σε συνεργασία με το τοπικό κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), προέβησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Συρίας). Η σύλληψη αφορά παραβάσεις του Ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης», του άρθρου 216 του Π.Κ. «Κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και του Ν.4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και διακριτικής επιτήρησης, ο 20χρονος εντοπίστηκε στον λιμένα Μυτιλήνης να κατέχει αυτοκόλλητα με σκοπό την παραποίηση δελτίων αιτούντων ασύλου άλλων προσώπων. Στόχος της παραποίησης ήταν η διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των προσώπων αυτών στο εσωτερικό της χώρας έναντι χρηματικής αμοιβής.

Επιπλέον, σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, καθώς και μία πλαστική συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μικτού βάρους 0,40 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα παραποιημένα έγγραφα, οι ναρκωτικές ουσίες και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

