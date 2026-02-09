Λογαριασμός
Περίεργο τροχαίο με ακέφαλο πτώμα στον Προυσό: Σε 59χρονο από την Ευρυτανία ανήκει η σορός 

Η ανδρική ακέφαλη σορός χωρίς ρούχα εντοπίστηκε μέσα σε αμάξι που έπεσε σε γκρεμό, στο Καρπενήσι, υπό άγνωστες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες

καρπενησι

Σε έναν 59χρονο άνδρα από την περιοχή του Τόρνου Ευρυτανίας ανήκει η ακέφαλη σορός που εντοπίστηκε χθες μέσα σε αμάξι που έπεσε σε γκρεμό στο Καρπενήσι, περίπου 300 μέτρα από το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας. 

σορος

Το δυστύχημα συνέβη χθες αργά το απόγευμα, όταν το ΙΧ, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό 300 μέτρων

Περαστικοί οδηγοί και αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική και στήθηκε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση με 31 πυροσβέστες ενώ προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το Τμήμα Καρπενησίου.

Οι αρχές έξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ έχουν σχεδόν αποκλείσει το σενάριο να βρισκόταν και δεύτερο άτομο στο ΙΧ, που μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα από σιδερικά. 
 

Πηγή: skai.gr

