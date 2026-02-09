Σε έναν 59χρονο άνδρα από την περιοχή του Τόρνου Ευρυτανίας ανήκει η ακέφαλη σορός που εντοπίστηκε χθες μέσα σε αμάξι που έπεσε σε γκρεμό στο Καρπενήσι, περίπου 300 μέτρα από το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας.

Το δυστύχημα συνέβη χθες αργά το απόγευμα, όταν το ΙΧ, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό 300 μέτρων.

Περαστικοί οδηγοί και αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική και στήθηκε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση με 31 πυροσβέστες ενώ προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το Τμήμα Καρπενησίου.

Οι αρχές έξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ έχουν σχεδόν αποκλείσει το σενάριο να βρισκόταν και δεύτερο άτομο στο ΙΧ, που μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα από σιδερικά.



