Χωρίς τις αισθήσεις του διακομίστηκε σε νοσοκομείο κοριτσάκι δύο ετών, το οποίο ανασύρθηκε από συντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι δύο ετών εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις μέσα σε συντριβάνι στην οδό Δαβάκη, και συγκεκριμένα στην Πλατεία Κύπρου. Περίοικοι ενημέρωσαν διερχόμενους αστυνομικούς της άμεσης δράσης και το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με περιπολικό στο Παίδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο Παίδων έγινε ανάνηψη επί 40 λεπτά και το παιδί επανήλθε. Θα νοσηλευθεί στην μονάδα εντατικής, ωστόσο, όπως αναφέρουν από το νοσοκομείο, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πατέρας του νηπίου είναι 26 ετών με καταγωγή από την Αλβανία προσήχθη και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Βίντεο από το σιντριβάνι στο οποίο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το κοριτσάκι

Σημειώνεται ότι το βάθος στο συγκεκριμένο σιντριβάνι είναι περί το μισό μέτρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.