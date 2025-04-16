Τα αίτια του δυστυχήματος στα διόδια Πολυμύλου προσπαθούν να εξηγήσουν ειδικοί οδικής ασφάλειας. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για ένα πολυπαραγοντικό τροχαίο, στο οποίο σημαντικό ρόλο έπαιξε η έντονη ομίχλη αλλά και η οδική συμπεριφορά των οδηγών, όπως μεταδίδει η ertnews.

Tο τροχαίο δυστύχημα στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις να τραυματιστούν.

Οι Aρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια, την ίδια ώρα ειδικοί προσπαθούν να εξηγήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Όπως λένε, πολλοί είναι οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο με πιο σημαντικό την έντονη ομίχλη και την ταχύτητα. Θέτουν επίσης το ζήτημα λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής διέλευσης και της σήμανσης σε περιπτώσεις, που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μία ακόμη αιτία, που μπορεί να προκληθεί ένα σοβαρό τροχαίο είναι η οδική συμπεριφορά. Για την αποφυγή στο μέλλον ανάλογων τροχαίων δυστυχημάτων στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους οι ειδικοί υποστηρίζουν πως έφτασε ο καιρός ακόμα και να καταργηθούν τα διόδια και προτείνουν την εφαρμογή βινιέτας.

Το περιστατικό ερευνάται από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, φως στο οποίο αναμένεται να δώσει το υλικό από τις κάμερες της διαχειρίστριας εταιρείας, καθώς ο εξοπλισμός του σταθμού διοδίων υπέστη σοβαρές ζημιές και οι κάμερες καταστράφηκαν.

Η σφοδρότητα του δυστυχήματος αποτυπώνεται στις φωτογραφίες από το σημείο:

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 4 το απόγευμα, όταν φορτηγό με ουκρανικές πινακίδες προσέκρουσε σε δύο ΙΧ. Σύμφωνα με μια πρώτη εκδοχή, ΙΧ όχημα με κατεύθυνση από Βέροια προς Κοζάνη πλησιάζοντας στα διόδια του Πολύμυλου, μπήκε στη λωρίδα του e-pass. Για άγνωστο λόγο το όχημα δεν μπόρεσε να περάσει από τις μπάρες και έκανε όπισθεν. Εκείνη τη στιγμή ακολουθούσε το δεύτερο ΙΧ με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο οχήματα. Στη συνέχεια πάνω τους έπεσε και το βαρύ όχημα που ερχόταν.

Κατά μία δεύτερη εκδοχή, ο οδηγός του φορτηγού ήρθε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω στα ΙΧ, τα οποία είχαν σταματήσει κανονικά για να περάσουν διόδια.

Στην περιοχή υπήρχε εκείνη την ώρα πυκνή ομίχλη που έκανε την ορατότητα πολύ περιορισμένη.

Αφού έπεσε πάνω στα δύο ΙΧ, το φορτηγό προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και έπειτα στο box των διοδίων.

Στο σημείο έπιασε αμέσως φωτιά με αποτέλεσμα να καούν και τα τρία οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Νεκροί είναι οι επιβαίνοντες του ενός από τα δύο ΙΧ, ενώ από το δεύτερο οι δύο επιβάτες πρόλαβαν και βγήκαν εγκαίρως.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκε και ο υπάλληλος που βρισκόταν στο διπλανό box των διοδίων από εκεί που έπεσε το φορτηγό.

Κατεσβέσθη η #πυρκαγιά στα οχήματα, ενώ από ένα Ι.Χ.Ε. ανασύρθηκαν 2 σοροί που παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 15, 2025

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού της νταλίκας ο οποίος έχει καταγωγή από την Ουκρανία.

Στο Μαμάτσειο οι τραυματίες και οι δύο σοροί

Οι τραυματίες και οι σοροί των δύο απανθρακωμένων μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Μ.Τρίτης στο Μαμάτσειο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η υπάλληλος της Εγνατίας που τραυματίστηκε, φέρει κάποιες μικρές εκδορές στο κεφάλι. Οι άλλοι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρνουν κάποιους μικροτραυματισμούς. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία, σύμφωνα και με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κ. Σόλιο και ενδεχομένως σήμερα, Μ. Τετάρτη, θα λάβουν εξιτήριο.

Η αναγνώριση των δύο ατόμων που απανθρακώθηκαν δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν χωρίς δείγμα DNA, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για αντρόγυνο με καταγωγή από το Mικρόβαλτο και το Λιβαδερό του Δήμου Σερβίων, που ζούσε στο εξωτερικό.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται γι' αυτούς, πρόκειται για ζευγάρι με ηλικίες μεταξύ 65 - 75 ετών που ζούσε στο εξωτερικό και ήρθε στην Ελλάδα για να περάσει τις ημέρες του Πάσχα, με όχημα που μίσθωσαν στην Ελλάδα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Δυτικής Μακεδονίας, Γιάννης Κιοσσές μίλησε για το τραγικό δυστύχημα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews.

Ο κ. Κιοσσές διευκρίνισε μεταξύ άλλων: «Ακριβή αίτια και λεπτομέρειες του δυστυχήματος δεν γνωρίζουμε. Από ό,τι διαπιστώσαμε μετά το συμβάν, το μεγάλο όχημα, η νταλίκα η οποία μετέφερε γυάλινα βάζα και κινούνταν στην κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη, έπεσε στο ένα σημείο διέλευσης των διοδίων, όπου ήταν δυο οχήματα σταθμευμένα, το ένα κάηκε παντελώς και αποτεφρώθηκαν οι δύο επιβαίνοντες που ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα.

Οι σοροί των οποίων ακολούθως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κοζάνης, όπως και οι τρεις τραυματίσθηκαν που ήταν τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ένα όχημα και η υπάλληλος των διοδίων.

Μία κυρία, η μία εκ των τριών, έχει φύγει από το νοσοκομείο με υπεύθυνη δήλωση διότι δεν είχε κανένα πρόβλημα μετά τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν και παραμένουν νοσηλευόμενοι οι άλλοι δύο ασθενείς εκτός κινδύνου.

Τώρα σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες του δυστυχήματος, δεν μπορώ να τις γνωρίζω. Αυτό θα μας το δείξει η έκθεση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Πηγή: skai.gr

