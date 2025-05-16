Κνωσός: Εκκενώθηκε το Μινωικό Ανάκτορο λόγω θυελλωδών ανέμων

Σε προληπτικό μέτρο ασφαλείας, το Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού εκκενώθηκε σήμερα Παρασκευή, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή. Οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου.

Η εκκένωση ξεκίνησε στις 13:00 και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 16:00. Η διεύθυνση του ανακτόρου θα παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες και, εφόσον υπάρξει βελτίωση, η πρόσβαση θα επιτραπεί ξανά εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Σε περίπτωση που οι άνεμοι παραμείνουν ισχυροί, η αναστολή της λειτουργίας θα συνεχιστεί και οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για την επαναλειτουργία τις επόμενες ημέρες.

Το Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της αρχαίας Κρήτης και η προστασία του, όπως και η ασφάλεια των επισκεπτών, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η Διοίκηση ζητά την κατανόηση του κοινού για την όποια αναστάτωση προκληθεί και καλεί τους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων.

Συνιστάται σε όσους είχαν προγραμματίσει επίσκεψη για σήμερα να επικοινωνήσουν με το γραφείο πληροφοριών του αρχαιολογικού χώρου για περισσότερες λεπτομέρειες.

