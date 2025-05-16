Συνεχίζονται οι προσπάθειες των επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου, ενώ, στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αληθοφάνεια στη σχετική επιστολή, χρησιμοποιούν το λογότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών Aρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παράλληλα, η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Δείτε εικόνα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και από την απατηλή επιστολή:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.