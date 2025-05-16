Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εν όψει της αναμενόμενης κακοκαιρίας INES, όπως περιγράφεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, η INES προκαλεί επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας σήμερα Παρασκευή (16-05-2025) και μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (17-05-2025), με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και με πολύ ενισχυμένους ανέμους στην ανατολική και τη νότια χώρα.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

1. σήμερα Παρασκευή (16-05-2025) μέχρι αργά το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών, Λευκάδας) και μέχρι και το βράδυ στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία

2. από το απόγευμα της Παρασκευής (16-05-25) και έως και το πρωί του Σαββάτου (17-05-2025) στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (περιοχή Λήμνου)

3. σήμερα Παρασκευή (16-05-2025) το βράδυ πρόσκαιρα στην Ανατολική Θεσσαλία και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Β. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) σήμερα Παρασκευή (16-05-2025) στο Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη.

Γ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή (16-05-2025) ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα (κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Νότια Πελοπόννησο).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οδηγίες αυτοπροστασίας για τους πολίτες

Όσον αφορά στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, η ΓΓΠΠ, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, συνιστά:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Πηγή: skai.gr

