Πριν από τρεις εβδομάδες, στα γραφεία της Κρατικής Ασφάλειας, οι αρμόδιοι αξιωματικοί άναψαν το «πράσινο φως». Τα στοιχεία από τις έρευνες, τα βίντεο, τις φωτογραφίες σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, είχαν δημιουργήσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό για να προχωρήσουν οι Αρχές σε συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο ξετυλίχθηκε το νήμα για να φτάσουμε 16 χρόνια μετά στις πρώτες συλλήψεις, αποκαλύφθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από τους κατηγορούμενους και τους ύποπτους και εξηγήθηκαν τα λάθη και οι αστοχίες που κράτησαν την υπόθεση στο σκοτάδι για 16 χρόνια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι κινήσεις των δώδεκα προς τον Ιανό και τη Marfin

Το 2019 η Κρατική Ασφάλεια έχει συγκεντρώσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης από διάφορες πηγές και σε όλα τα στάδιά της. Μέσα από αυτό, προέκυπτε ότι μία ομάδα δώδεκα ατόμων, είχε χωριστεί σε δύο υπό-ομάδες. Οι επτά επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο Ιανός και οι άλλοι πέντε κινούνται προς τη Marfin. Αυτοί οι δώδεκα «βαφτίζονται» με αριθμούς. Στη συνέχεια ξεκινούν και οι μαρτυρίες.

Ένας μάρτυρας καταθέτει και κατονομάζει την 46χρονη ως μία από τους πέντε με κατεύθυνση τη Marfin, χωρίς όμως να υπάρχουν άλλα στοιχεία σε βάρος της. Εννέα μάρτυρες από την πλευρά τους, δίνουν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Τον Απρίλιο του 2026 φτάνει το περιβόητο mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αναφέρει οκτώ ονοματεπώνυμα ατόμων, ως εκείνα που έκαψαν την τράπεζα. Τότε είναι που ξεκινά η έρευνα για έναν 48χρονο που φαίνεται να συνδέεται με ένα από τα οκτώ ονόματα, αλλά και με μία υπόθεση έξι χρόνια πίσω.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είχαν συλλάβει αυτόν τον 48χρονο, συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα, στην απαγωγή του βιομήχανου Γιώργου Μυλωνά. Επρόκειτο για έναν γνωστό αντιεξουσιαστή στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχαν βρεθεί και εκρηκτικές ύλες σε αποθήκη που συνδεόταν με αυτόν στο Κουκάκι. Στο φορητό υπολογιστή της συντρόφου του, εντοπίζονται φωτογραφίες από διακοπές του 2019 σε ένα νησί, όπου φαίνονται τρεις άτομα να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσομοιάζουν με εκείνα που είχαν οι δράστες της Marfin. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ένα σακίδιο, που είναι μοναδικό. Έχει μία χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και ένα σταυρουδάκι. Τα παλιά και τα νέα δεδομένα πηγαίνουν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, όπου με ειδικό λογισμικό αναλύονται. Η απάντηση έρχεται πριν από τρεις εβδομάδες, και αμέσως τοποθετούνται ονόματα στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι αναγνωρίζονται στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και ο ρόλος τους.

Οι τρεις ύποπτοι που ταυτοποιήθηκαν και ένας τέταρτος που θέλουν άμεσα να ταυτοποιήσουν

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, τρεις από τους δώδεκα, ο ύποπτος 8, η ύποπτη 10 και ο ύποπτος 11, θεωρούνται ταυτοποιημένοι: Οι δύο έχουν συλληφθεί και η γυναίκα που διαμένει έρχεται σύμφωνα με την ίδια να παραδοθεί, ωστόσο δηλώνει αθώα.

Ο ύποπτος 8 είναι ο «Ψηλός». Είναι 42 χρόνων, με ύψος 1.91, γόνος μάλιστα εύπορης οικογένειας, με εταιρεία που έχει ετήσιο τζίρο 2.000.000 ευρώ! Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Αυτός έφερε το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης, με τη χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και το σταυρουδάκι.

Σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας.

Ύποπτη 10: Πρόκειται για την 46, η οποία σύμφωνα με τη δικηγόρο της, έρχεται στην Ελλάδα για να καταθέσει. Μένει τα τελευταία χρόνια στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται και με τη φωτογραφία. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα στον «Ψηλό» και σε έναν άλλο - αταυτοποίητο δράστη - ο οποίος πετάει μία μολότοφ μέσα στην τράπεζα και οι Αρχές θέλουν σύντομα να τον ταυτοποιήσουν, καθώς θεωρείται πολύ κρίσιμο αν συμβεί κάτι τέτοιο.

Ύποπτος 11: Είναι ο 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ, ο οποίος διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των Εξαρχείων και στα Προσφυγικά. Ο συγκεκριμένος 42χρονος, φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους.

Σε αλληλουχία αστοχιών και σφαλμάτων οφείλεται η κωλυσιεργία 16 ετών

Το 2010, καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες στην έρευνα. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφιών από διάφορες πηγές, δεν ελήφθησαν έγκαιρα καταθέσεις, δεν έγινε όσο σύντομα έπρεπε η άρση απορρήτου των επικοινωνιών και πολλές ακόμη λανθασμένες ενέργειες.

Το 2013 έγιναν οι πρώτες συλλήψεις δύο ατόμων, που απλά προσομοίαζαν στους δράστες και τρία χρόνια μετά αθωώθηκαν ομόφωνα, καθώς δεν υπήρχαν επιπλέον στοιχεία. Το 2019, παρότι υπήρχε υλικό για σύγκριση, αλλά και η κατάθεση που κατονόμαζε την 46χρονη αναζητούμενη, κάποιες προσωπικές αντιπαλότητες και έριδες αξιωματικών της αστυνομίας και των επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες, «πάγωσαν» εκ νέου την έρευνα. Έτσι φτάσαμε στο σήμερα, μόνο που πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα, εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας. Αυτό θα πει πως όσοι αντιμετωπίσουν κατηγορίες για συναυτουργία ή ηθική αυτουργία (όπως οι Ύποπτος 10 και η Ύποπτη 11) και όχι κατηγορία για ανθρωποκτονία, το πιο πιθανό είναι πως δεν θα εκτίσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.