Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010.

Οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη επίθεση.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των δύο 42χρονων συλληφθέντων, που κατηγορούνται για την πολύνεκρη επίθεση στη Marfin, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, στις 5 Μαΐου 2010.

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής, (10/7) οι δύο άνδρες εξήλθαν από το πίσω μέρος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, μακριά από την κεντρική είσοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ψύχραιμοι κατά την έξοδό τους από το κτήριο της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βασικό τους αίτημα ήταν να επικοινωνήσουν και να έχουν την παρουσία των δικηγόρων τους.

Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις τους κατά τις πρωινές ώρες. Ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Άνω Λιόσια, όπου διέμενε, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στην περιοχή των Πατησίων, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που χρησιμοποιούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Τα υπόλοιπα αδικήματα που περιλαμβάνονταν στην αρχική δικογραφία εκτιμάται ότι έχουν υποπέσει σε παραγραφή λόγω παρέλευσης του χρόνου.

Η αυτοκινητοπομπή της ΕΛΑΣ έφθασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στις 17:15. Τα οχήματα σταμάτησαν μπροστά από το κτήριο 10, όπου στεγάζονται τα ανακριτικά γραφεία, και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό τη συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές αναζητούν μία 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε εμπλοκή στην υπόθεση και σήμερα βρίσκεται στο εξωτερικό. Για την περίπτωσή της αναμένεται η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης, ώστε, εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί, να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα και να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών σήμερα, καθώς και μία γυναίκα 46 ετών, φέρονται να συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin Egnatia Bank.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της 32χρονης εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια και του 36χρονου Επαμεινώνδα Τσάκαλη, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτήριο.

Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ για την τραγωδία, η επιζήσασα της επίθεσης Μαρία Καραγιάννη τόνισε πως οι δράστες γνώριζαν ότι μέσα στο κτήριο βρίσκονταν εργαζόμενοι. «Βίωσα επιθανάτια αγωνία επί 40 λεπτά. Είναι σαν να μπαίνει ένα δηλητήριο στο μυαλό σου και η απελπισία που προκαλεί είναι απερίγραπτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα. Να θυμάμαι... Να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στη δικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά, και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα».

Ο Θρασυβουλος Κονταξής, δικηγόρος επιζώντων επίθεσης Marfin χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «μία λύτρωση μία δικαίωση, για τα θύματα, για τις οικογένειες τους μετά από τόσα χρόνια».

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης τόνισε ότι « η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος, δεν νικά εκδικητικά, οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης».

Το ανώνυμο e-mail που άνοιξε ξανά την υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες και κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης.

Το περιεχόμενο του e-mail οδήγησε τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση και να ανασύρουν τη δικογραφία από το αρχείο. Τα πρόσωπα που αναφέρονταν στο μήνυμα ήταν γνωστά στις διωκτικές αρχές, ωστόσο δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό κατάλογο υπόπτων.

Με την αξιοποίηση νέων στοιχείων και σύγχρονων ανακριτικών μεθόδων, η δικογραφία εμπλουτίστηκε και η αρμόδια ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τους δύο άνδρες.

Όσον αφορά τη 46χρονη γυναίκα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία επτά χρόνια διαμένει στη Βρετανία και φέρεται να είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση. Για την περίπτωσή της αναμένεται η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Σε βάρος και των τριών παραμένει η ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί κατά αγνώστων για ανθρωποκτονία και εμπρησμό.

Η ημέρα της τραγωδίας

Η 5η Μαΐου 2010 είχε σημαδευτεί από μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών, με αφορμή την ψήφιση του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν στο κέντρο της Αθήνας όταν, λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο υποκατάστημα της Marfin Egnatia Bank. Έσπασαν τις τζαμαρίες του κτιρίου και εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό του.

Τη στιγμή της επίθεσης στο κτήριο βρίσκονταν περίπου 30 εργαζόμενοι. Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν γρήγορα, ενώ οι εργαζόμενοι αναζητούσαν διέξοδο σωτηρίας. Κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν από μπαλκόνια και γειτονικά κτήρια, άλλοι όμως εγκλωβίστηκαν.

Η Πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει αρκετούς εργαζόμενους, ωστόσο για την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη ήταν ήδη αργά. Οι τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων που δημιουργήθηκαν από τη φωτιά.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης της Marfin φαίνεται πως έπαιξε μία παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, που αφορούσε υπόθεση εκρηκτικών και είχε ως κεντρικό πρόσωπο γνωστό αντιεξουσιαστή με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Σεπτέμβριο του 2020 κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησε επιχείρηση σε αποθήκη στην οδό Αθανασίου Ζύμη στο Κουκάκι, όπου εντοπίστηκαν εκρηκτικές ύλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων και σφαίρες για καλάσνικοφ.

Η αποθήκη φέρεται να είχε μισθωθεί από τον συγκεκριμένο αντιεξουσιαστή, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό, το οποίο έμελλε να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντικό, χρόνια αργότερα.

Στο υλικό αυτό υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανίζονταν οι τρεις σημερινοί κατηγορούμενοι σε προσωπικές στιγμές και δημόσιες εμφανίσεις. Το αρχείο παρέμεινε στη διάθεση των διωκτικών αρχών και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η εξέλιξη που έδωσε νέα ώθηση στην έρευνα ήρθε όταν στις αρχές του 2025 έφτασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

Ακολούθησε πολύμηνη επανεξέταση της δικογραφίας και σύγκριση του νέου οπτικού υλικού με το ψηφιακό αρχείο που είχε κατασχεθεί το 2020.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εντόπισαν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ατόμων που καταγράφονταν στο υλικό της επίθεσης και των προσώπων που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες και τα βίντεο από την υπόθεση των εκρηκτικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φέρεται να δόθηκε στον ρουχισμό, καθώς οι κουκουλοφόροι που εμφανίζονται στα βίντεο της επίθεσης στη Marfin φέρονται να φορούσαν ίδια ή παρόμοια ρούχα με εκείνα που διακρίνονταν στο κατασχεμένο ψηφιακό υλικό.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε συμπληρωματική δικογραφία και διαβιβάστηκαν στην αρμόδια ανακρίτρια. Εκείνη, αξιολογώντας το σύνολο των νέων ευρημάτων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις εμπλοκής των τριών προσώπων και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

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