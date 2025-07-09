Για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (9/7) η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία εξήγησε ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε αυτήν τη φορά στη σύλληψη της 25χρονης.

«Καταλαβαίνετε ότι για να προκύψει αυτό το ένταλμα σύλληψης, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που ασχολούνται με αυτήν την υπόθεση όλους αυτούς τους μήνες, προσπαθούσαν να συλλέξουν στοιχεία και να δώσουν τέτοια στοιχεία στη Δικαιοσύνη, ώστε να αντιληφθούμε ποιος ήταν ο λόγος που έφυγαν από τη ζωή τα παιδιά αυτά», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Άλλωστε, η προκαταρκτική που είχαν λάβει οι αστυνομικοί αυτό τους ζητούσε να ερευνήσουν: τις συνθήκες θανάτου των παιδιών. Πέρα από τις μαρτυρικές καταθέσεις από το περιβάλλον τόσο των παιδιών όσο και της κατηγορούμενης, υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ήρθε σε επαφή με αυτά τα παιδιά, και φυσικά οι εκθέσεις των 4 πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έδωσαν ξεκάθαρες και συγκεκριμένες απαντήσεις ως προς τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Είναι διαφορετικό να ερευνάται κάθε υπόθεση θανάτου ξεχωριστά και διαφορετικό όταν είχαμε και τις 3 υποθέσεις».

«Βλέπαμε έναν κοινό παρονομαστή στις υποθέσεις, που ήταν η κατηγορούμενη, όπως επίσης βλέπαμε και συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία κινούνταν γύρω από αυτήν τη γυναίκα», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τα όσα δήλωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι «δεν έχει κάνει τίποτα» και πως «την κυνηγούν οι δαίμονες», η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε:

«Είναι κάτι που έχει αναφέρει και δημόσια και η κατηγορούμενη και ο δικηγόρος της. Η κατηγορούμενη δεν δέχεται τις κατηγορίες, τουλάχιστον προφορικά, καθώς δεν θα απολογηθεί στην ΕΛΑΣ στην παρούσα φάση, μόνο στον ανακριτή. Είχε θέσει δημόσια τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών σε περίπτωση που της ζητηθεί κάτι τέτοιο. Δεν χρειάστηκε όμως να την αναζητήσουν, κατάφεραν να την εντοπίσουν μετά και την έκδοση του εντάλματος σύλληψης».

«Αν είχατε τη δυνατότητα να δείτε το κατηγορητήριο, αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες βάσει των οποίων εκδόθηκε και το ένταλμα σε βάρος της. Δεν αναφέρονται μόνο οι δολοφονίες των παιδιών, αναφέρονται και κάποιες απόπειρες στη δικογραφία, όπως για παράδειγμα η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μιας γυναίκας, στοιχείο που προέκυψε κατά τη διάρκεια εξέτασης των μαρτύρων. Ουσιαστικά ο μηχανισμός ήταν πάντα ο ίδιος με το μαξιλάρι», κατέληξε.

