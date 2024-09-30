Καλύτερη η εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Κορινθία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο, αλλά οι φλόγες καίνε σε πολλές διάσπαρτες εστίες.

Συνολικά επιχειρούν 350 πυροσβέστες, με 14 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 110 οχήματα, ενώ από εναέρια μέσα έχουν σηκωθεί 7 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 συντονιστικά.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 6 το πρωί της Δευτέρας εντοπίστηκαν δυο απανθρακωμένες σοροί έξω από μαντρί κοντά στο χωριό Ελληνικό, στην Κορινθία.

Αν και αναμένεται η ταυτοποίηση των σορών, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για τα δύο τους δύο άνδρες, 35 και 40 ετών, που αναζητούνταν από χθες στην περιοχή Άνω Πιτσά Κορινθίας.

Κατά πληροφορίες οι δύο άνδρες πήραν τα μηχανάκια τους και κινήθηκαν προς το μαντρί γνωστού τους για να τον βοηθήσουν να σώσει τα ζώα από τη φωτιά που μαινόταν.

Κατά τις ίδιες πηγές, στον δρόμο πυροσβέστες τους παρότρυναν να απομακρυνθούν, καθώς η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε: «Υπάρχουν δύο άτομα δηλωμένα ως αγνοούμενα στην Αστυνομία, οπότε προφανώς πρόκειται για αυτούς τους δύο ανθρώπους, αν και πρέπει να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία και από την Πυροσβεστική για ταυτοποίηση».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, ενώ στο σημείο παραμένει και η Αστυνομία για να αποκλείσει τους πολίτες που πιθανόν θέλουν να κινηθούν σε περιοχές που υπάρχει ακόμα φωτιά, η οποία παρουσιάζει σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με τη νύχτα.

Αναφορικά με τους δυο απανθρακωμένους, ανέφερε πως είχαν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή, η οποία είχε διάσπαρτες κατοικίες, με τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέφουν είτε για να μπουν σε κάποιον χώρο/κτηνοτροφική μονάδα, είτε για να βοηθήσουν κάποιον άλλον συνάνθρωπό τους με τη φωτιά.

Σήμερα θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

Η μάχη με τις φλόγες, που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση με πυκνή βλάστηση στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, διήρκεσε όλη τη νύχτα, ενώ έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι 6 χωριών.

Χθες το απόγευμα στάλθηκαν τρία μηνύματα μέσω 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εκ των οποίων δύο καλούσαν για εκκενώσεις οικισμών.

Στις 17:04 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή των Ροζενών Κορινθίας, στις 17:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από το χωριό Πύργος προς Ζάχολη ενώ στις 17:45 εκδόθηκε τρίτο μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση από Ελληνικό προς Κάτω Πιτσά.

Στη συνέχεια στις 20:30 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού Μεντουργιάνικα με οδηγία να φύγουν προς Δερβένι. Ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 στις 22:08 προς τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Καλλιθέα (Στουπαίικα) Κορινθίας να απομακρυνθούν προς Λυκοποριά και στις 23.04:εστάλη μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων από το Άνω Λουτρό Κορινθίας στο Κάτω Λουτρό.

Αργά το βράδυ, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Κορφιώτισσα Κορινθίας προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Βρυσούλες και Ξανθοχώρι Κορινθίας.

Το έργο της κατάσβεσης είναι αρκετά δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Επιχειρούν 295 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 100 οχήματα ενώ περιοδικά επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 14 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο για συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδράμουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και δυο μηχανήματα έργου του υπουργείου Άμυνας.

