Δύο αγνοούμενοι στην περιοχή Άνω Πιτσών Κορινθίας

Δυο άνδρες 35 και 40 ετών αναζητούνται στην περιοχή Άνω Πιτσά Κορινθίας, όπου μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθς Κυριακή, σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για 2 άνδρες που πήραν τα μηχανάκια τους και κινήθηκαν προς το μαντρί γνωστού τους για να τον βοηθήσουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, στον δρόμο πυροσβέστες τους παρότρυναν να απομακρυνθούν, καθώς βρισκόταν πυρκαγιά σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

