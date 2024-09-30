Συνελήφθη, βραδινές ώρες σήμερα (29 Σεπτεμβρίου 2024) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, 45χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε αποδράσει νωρίτερα από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος είχε προσαχθεί μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, από περιπολούντες αστυνομικούς Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο ανωτέρω Αστυνομικό Τμήμα, διότι κατά τον έλεγχο των στοιχείων του σε βάση δεδομένων σε συσκευή που φέρουν οι περιπολίες, απασχολούσε ως διωκόμενος.

Κατά την άφιξη του κρατουμένου στο Αστυνομικό Τμήμα, οδηγήθηκε στον προσωρινό χώρο κράτησης, προκειμένου να διενεργηθεί η εξακρίβωση των διωκτικών του εγγράφων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατά την αναμονή της παραλαβής του από αρμόδια υπηρεσία Ασφαλείας, ο κρατούμενος απέδρασε, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν, ενώ ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, όπου από τον συντονισμό των δυνάμεων επετεύχθη ο εντοπισμός του αναζητούμενου κρατούμενου.

Το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας χειρίζεται προανακριτικά τη διερεύνηση των συνθηκών τέλεσης της απόδρασης.

Πηγή: skai.gr

