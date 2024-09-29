Ολονύχτια είναι η μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, σε δασική έκταση στην περιοχή Ροζενά και πήρε διαστάσεις.

Με 6 μηνύματα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από διάφορες περιοχές.

Με το τελευταίο μήνυμα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι κάτοικοι της περιοχής Κορφιώτισσα Κορινθίας ειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Βρυσούλες και Ξανθοχώρι Κορινθίας.

Λίγο νωρίτερα, τις 23.00 το βράδυ της Κυριακής, οι κάτοικοι κλήθηκαν από το Άνω Λουτρό Κορινθίας να απομακρυνθούν προς Κάτω Λουτρό.

Στις 17:04 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή των Ροζενών Κορινθίας, στις 17:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από το χωριό Πύργος προς Ζάχολη ενώ στις 17:45 εκδόθηκε τρίτο μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση από Ελληνικό προς Κάτω Πιτσά.

Στη συνέχεια στις 20:30 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού Μεντουργιάνικα με οδηγία να φύγουν προς Δερβένι.

Ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 στις 22:08 προς τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Καλλιθέα (Στουπαίικα) Κορινθίας να απομακρυνθούν προς Λυκοποριά.

Το έργο της κατάσβεσης είναι αρκετά δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Επιχειρούν 295 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 100 οχήματα ενώ περιοδικά επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 14 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο για συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδράμουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και δυο μηχανήματα έργου του υπουργείου Άμυνας.

Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου Βλάσης Τσιώτος, ανέφερε ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η φωτιά έχει μεγάλο μέτωπο και κατευθύνεται ανατολικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τόνισε ότι η φωτιά καίει σε χαράδρες και περιοχές που δεν μπορείς να φθάσεις εύκολα.

«Δυστυχώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πολύ δύσκολη κατάσταση, λόγω της φωτιάς, στην περιοχή των Ροζενών Ξυλοκάστρου και των γειτονικών κοινοτήτων», αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής.

Μάλιστα, όπως προσθέτει, «η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή».

Σύμφωνα με τον Αναστάσιο Γκιολή, «η φωτιά, θέτει σε κίνδυνο, τόσο τις περιουσίες, όσο και το φυσικό περιβάλλον, όμως οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι εδώ και επιχειρούν συνεχώς για την κατάσβεσή της».

«Παράλληλα», συνεχίζει, «οι κάτοικοι των κοινοτήτων, αλλά και οι εθελοντές δίνουν και αυτοί την δική τους μάχη μαζί με τους πυροσβέστες».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «ζητούμε από τους κατοίκους να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών και να παραμένουν σε ασφαλή μέρη».

Σύμφωνα πάντα με τον αντιπεριφερειάρχη, «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για σπίτια που μπορεί να έχουν καεί από την φωτιά».

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς γιατί έχει πέσει η ένταση των ανέμων που πριν έφτανε τα 7-8 μποφορ. Έχει ανοίξει το μέτωπο και σε κάποια σημεία είναι δύσβατα και είναι δύσκολη η πρόσβαση όμως δεν έχουν επηρεαστεί οι οικισμοί του Ελληνικού και του Πύργου. Το 112 αφορούσε κυρίως τις αγροτικές εκτάσεις που υπάρχουν στην περιοχή καθώς είναι περίοδος γεωργικών εργασιών και υπήρχε ανησυχία ότι θα εγκλωβιστεί κάποιος. Εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα προχωρήσει ομαλά η κατάσβεση και δεν θα επεκταθεί το μέτωπο σε άλλες περιοχές.



⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή Ροζενών #Κορινθίας



❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 29, 2024

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν 255 πυροσβέστες με 9 ομάδες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχείρησαν από αέρος 14 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα.

Συνδράμουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και μηχανήματα έργου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:51 σε δασική έκταση και σε δύσβατο σημείο γεγονός που καθιστά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συντονιστική σύσκεψη

Συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε απόψε στην Πολιτική Προστασία υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, με αντικείμενο την πυρκαγιά. Στην σύσκεψη συμμετείχαν συναρμόδια υπουργεία, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων του ΕKAB καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η Κορινθία ήταν σήμερα σε «πορτοκαλί» συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

