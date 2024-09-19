Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 55χρονος με τα πλαστά πτυχία

Διοργάνωνε διαλέξεις και σεμινάρια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπου μιλούσε για την ευεξία των ανθρώπων, διαφημίζοντας ένα προφίλ επιστήμονα με γνώσεις και έρευνες πάνω στους τομείς της Ιατρικής, της Βιολογίας, των Νευροεπιστημών και της Θεολογίας, ενώ φέρεται να παρουσίαζε και σχετικούς τίτλους σπουδών από ξένα Πανεπιστήμια.

Τον προσκαλούσαν να μιλήσει ακόμη και σε τηλεοπτικά πλατώ, μέχρι που το 2017 έγιναν καταγγελίες εις βάρος του από επιστημονικούς φορείς που προκάλεσαν την έρευνα του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας φαίνεται να διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση πλαστών πτυχίων από πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής και γι' αυτόν τον λόγο κατέστη κατηγορούμενος για χρήση πλαστού εγγράφου, κατ' εξακολούθηση.

Πρόκειται για 55χρονο που κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Επρόκειτο για τίτλους σπουδών από ακαδημαϊκά ιδρύματα που δεν υπήρχαν ή δεν απένειμαν τέτοιους τίτλους σπουδών, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή του.

Είχε προηγηθεί η καταδίκη του, σε πρώτο βαθμό, από το Πλημμελειοδικείο της Κατερίνης που τον "τιμώρησε", για την ίδια πράξη, με ποινή φυλάκισης 2 ετών, πάλι με αναστολή.

Ο 55χρονος δεν εμφανίστηκε στην εφετειακή δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο ο οποίος αρνήθηκε την κατηγορία. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο εντολέας του απέκτησε στη Γερμανία το πτυχίο του φυσιάτρου κι ότι δεν άσκησε ποτέ επαγγελματικά το λειτούργημα του γιατρού.

Τόνισε δε ότι ο κατηγορούμενος απέκτησε διπλώματα κάνοντας απομακρυσμένα μαθήματα διαδικτυακά, ενώ δεν είχε δόλο να παραπλανήσει κανέναν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.