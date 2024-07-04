Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2024, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΓΑΡΙΔΕΣ ΓΙΓΑΣ (JINGA) ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΡΑΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΕΡΟ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ - KALLIMANIS, καθαρού βάρους 350 γρ., με ημερομηνία κατάψυξης 06/10/2023, ημερομηνία ανάλωσης 05/10/2025 και αριθμό παρτίδας / LOT 240171, που παράγεται από την εταιρεία «DARDANEL GREECE ΜΟΝ. Α.Ε.». Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

"Μεμονωμένο περιστατικό"

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

"Η εταιρεία μας μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος Γαρίδες γίγας (Jinga) αποφλοιωμένες προβρασμένες χωρίς έντερο βαθιάς κατάψυξης με αριθμό LOT 240171 και ημερομηνία ανάλωσης 05/10/2025, όπου εντοπίστηκε παρουσία παθογόνου μικροοργανισμού, ολοκληρώνει τη διαδικασία απόσυρσης της. Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, που αφορά πολύ μικρή παρτίδα της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος και καλούμε τους καταναλωτές να μην το καταναλώσουν. Πραγματοποιώντας ελέγχους σε προηγούμενες και σε επόμενες παρτίδες, δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα.

Η εταιρεία μας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ακολουθεί τα υψηλότερα standards ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Η υψηλή ποιότητα των τροφίμων, η ασφάλεια τους και η φροντίδα του καταναλωτή είναι στον πυρήνα της φιλοσοφίας και της καθημερινότητας της Καλλιμάνης. Γι’ αυτό και λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να διατηρήσουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη των καταναλωτών μας".

Πηγή: skai.gr

