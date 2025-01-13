Νέο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας, ύψους 148 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε για την Ουκρανία η ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Καθώς ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζει να καταστρέφει την Ουκρανία, περίπου 12,7 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα βοήθεια», τονίζει η Επιτροπή. Τα 148 εκατομμύρια ευρώ σε νέα χρηματοδότηση θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μολδαβία και θα ανεβάσουν το σύνολο της ανθρωπιστικής βοήθειας που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από το νέο πακέτο, 140 εκατ. ευρώ διατίθενται για ανθρωπιστικά έργα στην Ουκρανία. Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της τροφής, της στέγης, του καθαρού νερού, της υγειονομικής περίθαλψης και της χειμερινής προστασίας. Βασικές προτεραιότητες είναι η υποστήριξη των ευάλωτων πληθυσμών στις περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας που έχουν πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο.

Επιπλέον, 8 εκατ. ευρώ διατίθενται για ανθρωπιστικά έργα στη Μολδαβία. Η υποστήριξη θα επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στους Ουκρανούς πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής της Μολδαβίας, δίνοντας προτεραιότητα στη βοήθεια σε χρήμα, στην πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Σήμερα, η Επίτροπος για την ετοιμότητα, τη διαχείριση κρίσεων και την ισότητα Χάτζα Λαχμπίμπ επισκέφτηκε την Ουκρανία για να ενισχύσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ για παροχή ζωτικής σημασίας βοήθειας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Επίτροπος Λαχμπίμπ αναμένεται να συναντηθεί με βασικούς Ουκρανούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ζελένσκι και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, για να συζητήσουν τις επείγουσες ανθρωπιστικές προκλήσεις και τη στρατηγική κατανομή της βοήθειας της ΕΕ.

Από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας, η ΕΕ συντονίζει τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έγινε ποτέ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, παρέχοντας περισσότερους από 150.000 τόνους βοήθειας σε είδος στην Ουκρανία. Η ΕΕ έχει επίσης αναπτύξει βοήθεια από τα αποθέματά της rescEU, συμπεριλαμβανομένων γεννητριών ηλεκτρικής ενέργειας, ιατρικού εξοπλισμού, προσωρινών καταφυγίων και σταθμών επεξεργασίας νερού στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

