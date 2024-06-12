Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο

Νέος πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ο εφέτης Χριστόφορος Σεβαστίδης

Δικαστές

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

    
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του προεδρείου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕ, έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Χριστόφορος Σεβαστίδης, εφέτης
  • Α΄Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, εφέτης
  • Β΄Αντιπρόεδρος: Ακριβή Ερμίδου, ειρηνοδίκης
  • Γενικός γραμματέας: Παντελής Μποροδήμος, πρωτοδίκης
  • Αναληρωτής γενικός γραμματέας: Χρήστος Φαρσαλιώτης, πρωτοδίκης
  • Υπεύθυνος διαχείρισης οικονομικών: Μιχαήλ Τσέφας, πρόεδρος Πρωτοδικών
  • Αναπληρωτής υπεύθυνος διαχείρισης οικονομικών: Ζαχαρίας Παλιούρας, ειρηνοδίκης
  • Εκπρόσωπος Τύπου: Ιωάννης Ασπρογέρακας, πρόεδρος Πρωτοδικών
  • Γραφείο Τύπου: Χριστόφορος Σεβαστίδης, Παντελής Μποροδήμος, Ιωάννης Ασπρογέρακας 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων συμβούλιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark