Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.



Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του προεδρείου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕ, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χριστόφορος Σεβαστίδης, εφέτης

Α΄Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, εφέτης

Β΄Αντιπρόεδρος: Ακριβή Ερμίδου, ειρηνοδίκης

Γενικός γραμματέας: Παντελής Μποροδήμος, πρωτοδίκης

Αναληρωτής γενικός γραμματέας: Χρήστος Φαρσαλιώτης, πρωτοδίκης

Υπεύθυνος διαχείρισης οικονομικών: Μιχαήλ Τσέφας, πρόεδρος Πρωτοδικών

Αναπληρωτής υπεύθυνος διαχείρισης οικονομικών: Ζαχαρίας Παλιούρας, ειρηνοδίκης

Εκπρόσωπος Τύπου: Ιωάννης Ασπρογέρακας, πρόεδρος Πρωτοδικών

Γραφείο Τύπου: Χριστόφορος Σεβαστίδης, Παντελής Μποροδήμος, Ιωάννης Ασπρογέρακας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.