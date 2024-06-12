Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του προεδρείου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕ, έχει ως εξής:
- Πρόεδρος: Χριστόφορος Σεβαστίδης, εφέτης
- Α΄Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, εφέτης
- Β΄Αντιπρόεδρος: Ακριβή Ερμίδου, ειρηνοδίκης
- Γενικός γραμματέας: Παντελής Μποροδήμος, πρωτοδίκης
- Αναληρωτής γενικός γραμματέας: Χρήστος Φαρσαλιώτης, πρωτοδίκης
- Υπεύθυνος διαχείρισης οικονομικών: Μιχαήλ Τσέφας, πρόεδρος Πρωτοδικών
- Αναπληρωτής υπεύθυνος διαχείρισης οικονομικών: Ζαχαρίας Παλιούρας, ειρηνοδίκης
- Εκπρόσωπος Τύπου: Ιωάννης Ασπρογέρακας, πρόεδρος Πρωτοδικών
- Γραφείο Τύπου: Χριστόφορος Σεβαστίδης, Παντελής Μποροδήμος, Ιωάννης Ασπρογέρακας
Πηγή: skai.gr
