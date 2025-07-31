Όλα τα Τελωνεία και 51 νέες διαδικασίες μπαίνουν στα «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» από τις 4 Αυγούστου, καθώς επεκτείνονται περαιτέρω επεκτείνονται οι ψηφιακές εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων σε τελωνειακά θέματα.

Ειδικότερα, στα Αιτήματά μου και στα Ραντεβού μου:

*Εντάσσονται 27 επιπλέον Τελωνεία, καλύπτοντας πλέον το σύνολο των Τελωνειακών Υπηρεσιών.

*Ενεργοποιούνται 51 νέες τελωνειακές διαδικασίες.

* Αναβαθμίζονται 21 υφιστάμενες διαδικασίες για μεγαλύτερη ευχρηστία και αποτελεσματικότητα.

Όλες οι αναβαθμισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στις επιλογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου», ή μέσω του myAADEapp.

Οι εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» αποτελούν βασικούς πυλώνες της ψηφιακής στρατηγικής της ΑΑΔΕ, προσφέροντας στους συναλλασσόμενους, ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, τη δυνατότητα να:

*Υποβάλλουν δομημένα αιτήματα προς την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, αφού ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

*Ενημερώνονται για το πλήθος των διαθέσιμων τελωνειακών διαδικασιών.

*Επισυνάπτουν άμεσα και με ασφάλεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

*Παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων τους, από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους.

*Προγραμματίζουν ραντεβού με τις τελωνειακές υπηρεσίες για υποθέσεις που απαιτούν φυσική παρουσία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά τον Ιούνιο, υποβλήθηκαν 5.667 αιτήματα τελωνειακών διαδικασιών μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE. Με τη διεύρυνση της λειτουργικότητας, αναμένεται σημαντική αύξηση της ψηφιακής δραστηριότητας, που εκτιμάται ετησίως σε:

*διενέργεια 122.000 αναγγελιών εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με ελεύθερα καύσιμα, και

*εξυπηρέτηση επιπλέον 1.700 δικαιούχων.

Το σύνολο των νέων λειτουργιών θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τη Δευτέρα 4/8, ενισχύοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια των τελωνειακών διαδικασιών.

