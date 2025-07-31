Αναβάθμιση φρεγατών με πυραύλους τύπου κρουζ

Αναβαθμίζονται με πυραύλους τύπου Κρουζ οι δυο φρεγάτες (τύπου FDI) που ακολουθούν τον «Κίμωνα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, η Αθήνα τροποποιεί ελαφρώς τα υπερσύγχρονα πλοία, ώστε να μπορούν να φέρουν στρατηγικούς πυραύλους τύπου Κρουζ με ωφέλιμο βεληνεκές έως και 1.400 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους.

Η τροποποίηση περιγράφεται στη σύμβαση του Θεμιστοκλή, της τέταρτης φρεγάτας FDI που θα υπογράψει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, και θα προβλέπει τις μετατροπές στον «Νέαρχο» και τον «Φορμίωνα», τη δεύτερη και την τρίτη αυτού του τύπου.



