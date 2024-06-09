Για πέμπτη ημέρα σήμερα, Κυριακή, συνεχίζονται οι έρευνες στη Σύμη για τον εντοπισμό του 67χρονου παρουσιαστή του BBC Michael Mosley, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης 5 Ιουνίου, όταν έφυγε από την παραλία στο Πέδι για να πάει για πεζοπορία με κατεύθυνση την παραλία της Αγίας Μαρίνας..

Οι έρευνες διεξάγονται από ξηρά και θάλασσα σε μία περιοχή που – σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σύμης κ. Λευτέρη Παπακαλοδούκα στη «Ροδιακή» - «είναι δύσβατη, με πετρώδης με γκρεμούς και επικίνδυνα σημεία, ενώ δεν υπάρχει μονοπάτι τέτοιο που να μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να το περπατήσει εάν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τη φυσική κατάσταση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες σήμερα θα επικεντρωθούν δυτικά της παραλίας της Αγίας Μαρίνας και το σπήλαιο Φρίος, ακριβώς απέναντι από το ομώνυμο νησάκι - ένα σπήλαιο χαώδες και με επικίνδυνη πρόσβαση.

Όπως αναφέρει ο Independent πρόκειται για ένα σύστημα σπηλαίων που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν ως «η άβυσσος».

Όπως εξηγούν, το δίκτυο των σπηλαίων, το οποίο βρίσκεται σε μια γραφική παραλία, αποτελείται από δεκάδες τούνελ που μπορούν γρήγορα να γεμίσουν με θαλασσινό νερό.

Ο δήμαρχος Σύμης δήλωσε πως η περιοχή των ερευνών έχει στοχοθετηθεί και ανέφερε: «Πιστεύω ότι σήμερα θα τελειώσει το όλο πρόβλημα και θα βρούμε τον άνθρωπο. Ψάχνουμε απεγνωσμένα. Είναι τεράστια αγωνία που βιώνουμε όλοι».

Με δήλωσή της στο BBC, η σύζυγος του παρουσιαστή, Δρ Clare Bailey Mosley, δήλωσε ότι «δεν χάνουν τις ελπίδες τους ότι θα βρεθεί ζωντανός».



Με πληροφορίες από dimokratiki.gr, rodiaki.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.