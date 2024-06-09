Εποχικοί εργάτες γης από την Αίγυπτο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για την εφαρμογή της συμφωνίας

Σε εφαρμογή τίθεται η διμερής συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, αναφέρει ότι ήδη έχει καταρτιστεί η πρώτη λίστα με 2.400 Αιγύπτιους εποχικούς εργάτες, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας της Αιγύπτου και ότι η συμφωνία των δύο χωρών βασίζεται στην ενθάρρυνση ενός εναλλακτικού διαδρόμου λελογισμένης νόμιμης εργασιακής κινητικότητας.

Η συμφωνία προβλέπει ειδική διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα.

Η διαδικασία αφορά κατά την πρώτη εφαρμογή (έτος 2024) στην μετάκληση πέντε χιλιάδων (5.000) εποχικά εργαζόμενων πολιτών της Αιγύπτου.

Οι διαφορές της διαδικασίας της διμερούς συμφωνίας σε σχέση με την πάγια διαδικασία μετάκλησης είναι οι εξής: α) οι θέσεις των πέντε χιλιάδων (5.000) εργαζομένων διατίθενται για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας από μια κοινή «δεξαμενή» και δεσμεύονται από τις υπηρεσίες μίας στάσης κατά την επεξεργασία του αιτήματος και β) η κοινή δεξαμενή των υποψηφίων εργαζομένων, από την οποία ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να μετακαλέσει εργαζομένους, έχει διαμορφωθεί και προταθεί από την αιγυπτιακή πλευρά, σε συνέχεια των κριτηρίων που έχουν θέσει οι ελληνικές αρχές (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας, έχει αναπτύξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων των εργοδοτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να είναι διαθέσιμη, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 για την υποβολή από τους εργοδότες των αιτημάτων τους.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζει: «Η συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και στο μεταναστευτικό είναι στρατηγικής σημασίας. Σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στο Κάιρο, η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σηματοδοτεί τη βούλησή μας για άμεση εφαρμογή της συμφωνίας, που υπογράφηκε το 2022, από τον τότε ΑΝΥΠΕΞ, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για μέχρι 5.000 Αιγύπτιους εποχικούς εργάτες γης, για την κάλυψη των κενών του πρωτογενούς τομέα. Η συνεργασία βασίζεται στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στην ενθάρρυνση ενός εναλλακτικού διαδρόμου λελογισμένης νόμιμης εργασιακής κινητικότητας. Ήδη έχει καταρτιστεί η πρώτη λίστα με 2400 Αιγύπτιους εποχικούς εργάτες, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας της Αιγύπτου».

