Zendaya: «Ο Τομ Χόλαντ είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος και συνεργάτης»

Σε μια σπάνια εξομολόγηση προχώρησε η Zendaya, μιλώντας στην «Daily Mirror» για τη ζωή της με τον αρραβωνιαστικό της, Tom Holland. Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας και στην προσπάθεια να ισορροπήσει τη σχέση και την καριέρα της, ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Holland ως τον «αγαπημένο της συνεργάτη».

Στο ερώτημα αν η συνύπαρξη στο πλατό δημιουργεί άβολες στιγμές, η Zendaya έδωσε τη δική της οπτική: «Ειλικρινά, ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι άβολο. Στο πλατό, όμως, εκείνος έχει αυτή τη μεγάλη, καθησυχαστική παρουσία που όχι μόνο με κάνει να νιώθω άνετα, αλλά και όλους όσοι δουλεύουν μαζί του» δήλωσε η ηθοποιός. «Μπορεί να είμαι λίγο υποκειμενική, αλλά δεν είναι μόνο ο αγαπημένος μου άνθρωπος, είναι και ο αγαπημένος μου συνεργάτης» πρόσθεσε.

Παρόλο που το ζευγάρι απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, η Zendaya τόνισε πως επιδιώκουν συνειδητά να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή.

«Κανείς από τους δύο δεν θέλει να κρύβεται και να μη ζει τη ζωή του ή να μην κάνει φυσιολογικά πράγματα, όπως να βγαίνει για δείπνο, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά μας. Πρέπει να αποδεχτείς ότι, σε κάποιο βαθμό, ορισμένα κομμάτια της ιδιωτικότητάς σου θα είναι εκτός ελέγχου. Αλλά τα μέρη που είναι στον έλεγχό μας, τα προστατεύουμε» εξήγησε.

Όταν δεν υπάρχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην κατοικία του Holland στο Ρίτσμοντ του Δυτικού Λονδίνου και στην Καλιφόρνια, όπου διαμένει εδώ και χρόνια η Zendaya. Γεννημένη στο Όκλαντ και μεγαλωμένη στη Νότια Καλιφόρνια, η σταρ παραδέχτηκε ότι έχει αγαπήσει ιδιαίτερα τη ζωή στην Αγγλία.

«Πιστεύω ότι επειδή το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας βρίσκεται στο Λος 'Αντζελες, [το Ηνωμένο Βασίλειο] δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμη κατοικία μας αυτή τη στιγμή, αλλά το νιώθω σαν σπίτι μου», εξομολογήθηκε.

«Όταν πηγαίνω στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αισθάνομαι πια επισκέπτρια. Καταλαβαίνω τη βρετανική αργκό, κατανοώ την κουλτούρα και ξέρω ότι ένα «ωραίο φλιτζάνι τσάι» τα διορθώνει όλα. Νιώθω πραγματικά σαν να γυρίζω σπίτι», συμπλήρωσε.

Οι διάσημοι πρωταγωνιστές αναμένεται να συναντηθούν ξανά στη μεγάλη οθόνη για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Παράλληλα, θα πρωταγωνιστήσουν και στο επερχόμενο «Spider-Man: Brand New Day», που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το αμερικανικό HOLA!.

Πηγή: skai.gr

